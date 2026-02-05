Live TV

Surse: Robert Negoiță, vizat de DNA într-un dosar de corupție. Procurorii fac percheziții la Primăria Sectorului 3

robert negoita
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este vizat de DNA într-un dosar de corupție privind construirea din bani publici a unui drum pe proprietatea privată a fratelui său. Joi dimineață, procurorii fac percheziții de amploare acasă și la primăria lui Negoiță, potrivit unor surse Digi24. 

Potrivit surselor citate, în dosar se investighează modalitatea prin care Primăria Sectorului 3 a construit din bani publici un drum pe proprietatea privată a fratelui primarului Robert Negoiţă, care dezvolta un proiect imobiliar în acea zonă.

Recorder scria anterior că Robert Negoiță a ordonat, în ultimii ani, construirea, în mod ilegal, a 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz din estul Bucureștiului.

Un raport de expertiză obținut de Recorder arăta că normele legale de protejare a conductelor n-au fost respectate. Și inginerii Transgaz avertizau că traficul poate produce fisuri în conducte, ceea ce creează risc de explozie.

Edilul răspundea atunci acuzațiilor, precizând că drumurile au fost dintotdeauna acolo, iar țevile de gaz au apărut după.

„Drumurile acelea, de când era exploatarea agricolă, au existat, au fost circulate de utilaje grele, tractoare și așa mai departe. Nu sunt drumuri pe care le-a inventat Negoiță acum. Dacă ele sunt neprotejate și dacă au fost neprotejate.... sunt în proprietatea Transgaz, care încasează mulți bani de la fiecare dintre noi. Dacă există o problemă acolo, să o rezolve. Acel drum nu e inventat de mine. Acuma trec mașini mici pe acolo. N-am niciun fel de problemă, dacă este pericol, așa cum susțin unii. Este un material cu rea-credință făcut, luat așa de la colț de stradă, pe surse”, susține Robert Negoiță.

Întrebat dacă a cerut avizul Transgaz pentru cele 11 drumuri, primarul declara că nu are nevoie „Pe drumuri existente, pe care le reabilitez, n-ai nevoie de autorizație de construire pentru refacere drum, din ce știu eu”, spune acesta.

În ceea ce privește sesizările primite de la Transgaz pentru sistarea lucrărilor, deoarece reprezintă un pericol pentru populație, Negoiță afirma că „există sesizări din partea tuturor, pentru că, la noi aici, oricine vrea să facă ceva, se găsesc 100 să-l împiedice să-și facă treaba”.

„Dar mie mi se pare că dumneavoastră puneți problema foarte greșit. Ideea e așa. Atâta vreme cât există drum acolo, cine ar fi trebuit să se asigure că țevile sunt protejate? Răspunsul meu este clar: Transgaz, pentru că-i țeava dumnealor nu e a mea, nu-i a Primăriei Sector 3. Gazul care e taxat pentru că trece pe țeava respectivă, încasează Transgaz, nu Primăria. În consecință, hai să-și facă fiecare treaba”, concluziona edilul.

Potrivit informațiilor Digi24, Robert Negoiță urmează să fie audiat de procurori.

