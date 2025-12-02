Live TV

News Alert Ședință de urgență după ce o centrală care asigură 10% din producția țării s-a închis. Criza de apă a oprit generarea energiei (surse)

Data actualizării: Data publicării:
brazi
Sursa foto: OMVPetrom

Surse Digi24.ro au declarat că ministrul Energiei a intrat într-o ședință de urgență din cauza situație fără precedent în care a ajuns parte din județul Prahova. Pe lângă zecile de mii de oameni care nu au apă, o situație critică este și la Centrala electrică de la Brazi. Aceasta a fost oprită din cauza situației de la Barajul Paltinu. 

Sursele consultate de către Digi24.ro au dezvăluit că Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a convocat o ședință de urgență cu conducerea companiei care gestionează Centrala de la Brazi. Aceasta a fost oprită din cauza lipsei de apă care afectează județele Prahova și Dâmbovița

„Debit redus de apa tehnologica datorita unor avarii comunicate de Apele Romane, conform adresa 62D/02.12.2025”, a anunțat Transelectrica.

Centrala electrică cu ciclu combinat de la Brazi joacă un rol esențial în asigurarea stabilității rețelei de electricitate și în securitatea aprovizionării cu energie.

Pusă în funcțiune în 2012, în urma unei investiții de 530 milioane EUR, centrala electrică cu ciclu combinat de la Brazi este cel mai mare proiect privat de producere a energiei electrice din România. Are o capacitate instalată de 860 MW și este compusă din două turbine pe gaze naturale, fiecare cu o capacitate de 290 MW, două cazane de recuperare și o turbină cu abur cu o capacitate de 310 MW.

Cu o flexibilitate ridicată și capacitate de pornire rapidă, centrala de la Brazi joacă un rol esențial în asigurarea securității aprovizionării cu energie în România, acoperind aproximativ 10% din energia electrică produsă în țară. Pe lângă beneficiile operaționale, centrala de la Brazi are emisii de CO₂ semnificativ mai reduse comparativ cu centralele clasice pe bază de cărbune, se arată pe site-ul companiei care gestionează centrala. 

Pentru a putea face o comparație a impactului, trebuie de punctat că cele două reactoare nucleare de la Cernavodă asigură 20% din producția internă. 

Editor : A.R. | A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
Vladimir Putin
4
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
băzăvan
5
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Digi Sport
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
romgaz 1
Romgaz amână investițiile în stocarea CO2 până la clarificarea fezabilității. Ministerul Energiei: „Ne subscriem poziției companiei”
sediu hidroelectrica mediafax
Premierul, despre livrarea energiei de la Hidroelectrica fără factură: Cei care au tolerat trebuie să răspundă
lukoil
Ministrul Energiei anunță că trei companii vor să cumpere activele Lukoil în România
bogdan ivan
Moţiunea simplă împotriva ministrului Energiei a fost respinsă
Vouchere de energie 2025. Foto Getty Images
Românii plătesc printre cele mai mari facturi la curent din lume. De ce este energia atât de scumpă în România
Recomandările redacţiei
2025-06-23-8331
Guvernul își asumă, astăzi, răspunderea pe legea privind pensiile...
World News - November 11, 2019
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia...
IMG_0809
Angajații Parlamentului protestează din nou, nemulțumiți de salarii...
ciocanel-ccr-inquam-photos-octav-ganea
Ministrul Justiției, despre pensiile magistraților: O lege privită ca...
Ultimele știri
Reacția sarcastică a Mariei Zaharova după ce Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE a fost reținută
Donald Trump ar fi vrut să-l exileze pe Nicolas Maduro în „cimitirul dictatorilor”
Rezervele valutare ale BNR au crescut la 65,408 miliarde euro la finalul lunii noiembrie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Val de reacții după ce o femeie de 61 de ani a spulberat miturile despre intervențiile estetice: „Ar trebui...
Cancan
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de...
Fanatik.ro
Gestul cu care Cristi Chivu l-a lăsat „mască” pe Lautaro Martinez, starul lui Inter: „Face asta mai mult...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Denis Alibec, aproape de despărțirea în iarnă de FCSB. Ce variante are atacantul lui Gigi Becali. Exclusiv
Adevărul
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică...
Playtech
Când se poate suspenda plata pensiei. Situațiile rare care pot lăsa un pensionar fără venituri temporar
Digi FM
Roxana Moise, fostă handbalistă și concurentă în primul sezon Exatlon, a murit la numai 39 de ani. A lăsat în...
Digi Sport
Hărțuită de un bărbat până a cedat psihic, Emma Răducanu a făcut anunțul
Pro FM
Fanii se tem că Ed Sheeran dă indicii că mariajul lui ar fi în pericol. Noile piese abundă în versuri despre...
Film Now
George Clooney își amintește cum a pierdut un rol important în fața lui Brad Pitt: "La naiba, el l-a luat...
Adevarul
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
Ce au făcut gemenele Indiggo în SUA, de au ajuns în arest. Mama lor a făcut reclamație la adresa uneia dintre...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Un adolescent care visa să îmblânzească lei a fost sfâşiat mortal după ce a intrat în ţarcul de la o grădină...
Film Now
Dezvăluiri despre Keith Urban, după divorțul de Kidman: „Se întreabă dacă nu cumva a făcut o greșeală uriașă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...