Sora fostei ministre de Interne, Carmen Dan, a fost săltată de polițiști joi dimineață, au declarat surse judiciare pentru Digi24. Ea este bănuită, alături de o altă persoană, de înșelăciune. În dosar va fi audiat și Cristi Borcea.

Polițiștii spun că aceasta a pus la cale un adevărat mecanism infracțional. Sora fostei ministre de Interne, Carmen Dan, a spus că ar avea calități nereale alături de o altă persoană și împreună au mințit că ar avea putere de decizie în companii de rafinării și marketing. Au contactat mai multe persoane vătămate acum în dosar și au spus că pot să le vândă sub prețul pieței mai multe bunuri, locuințe și autoturisme, bunuri care de fapt nu le aparțineau, însă luau banii de la aceste persoane.

Prejudiciul calculat până acum în dosar depășește 1.300.000 de euro. Au fost făcute 16 percheziții în această dimineață în București, Ilfov, Argeș și Buzău.

Surse judiciare au declarat pentru Digi24 că sora fostei ministre de interne, Carmen Dan, se folosea, ca să câștige încrederea persoanelor vătămate, de numele surorii sale, dar și de relația de prietenie pe care o avea cu Cristi Borcea, fostul finanțator al echipei de fotbal Dinamo, și așa ar fi reușit să păcălească toate aceste persoane, inclusiv medici stomatologi.

Ea a fost săltată în această dimineață și urmează să ajungă la audieri în Capitală. Surse judiciare mai spun că la audieri o să ajungă și Carmen Dan. Va fi audiată în calitate de martor, tocmai pentru că sora ei s-a folosit de numele ei și vor polițiștii să vadă exact dacă a știut sau nu a știut de tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, pentru că vorbim despre perioada 2022 și până în prezent. Sesizările au venit abia în august 2024.

De asemenea, la audieri va ajunge, tot ca martor, și Cristi Borcea.

