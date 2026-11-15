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Video Suspiciuni de fraudă la examenul de rezidențiat de la medicină

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Examen definitivat 2026. Foto Getty Images
Foto Getty Images
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În județul Timiș au fost reținute trei persoane, sub acuzarea de suspiciuni de fraudă la examenul de rezidențiat de la medicină. 

Trei persoane au fost reținute de polițiștii din Timiș, după mai multe suspiciuni de fraudare a examenului de rezidențiat, relatează jurnalistul Digi24 Theodora Chiuș.

Din primele informații, aceste persoane au fost reținute pentru 24 de ore. În data de 7 noiembrie, polițiștii s-au sesizat din oficiu după ce, în cadrul unui examen de rezidențiat din Centrul Universitar Timișoara, mai mulți candidați ar fi utilizat mijloace tehnice de comunicare pentru fraudarea examenului.

Polițiștii au făcut verificări și au depistat patru candidați care ar fi avut asupra lor dispozitive de comunicare la distanță.

În urma cercetărilor, față de trei dintre aceștia, persoane cu vârste cuprinse între 42 și 46 de ani, au fost reținute, iar surse din anchetă spun că este vorba despre un examen de rezidențiat găzduit în Centrul Universitar Timișoara, mai exact Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș.

Editor : Sebastian Eduard

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