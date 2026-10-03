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Susținători ai lui Călin Georgescu au fost amendați la manifestaţiile din zona Arestului Central. Bilanțul Jandarmeriei

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Foto: Inquam Photos/ Digi24
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Numărul amenzilor date de jandarmi participanţilor la manifestaţiile din zona Arestului Central, unde este încarcerat Călin Georgescu, a ajuns, sâmbătă, la 50, valoarea acestora ridicându-se la aproape 52.000 de lei, anunţă Jandarmeria Capitalei. 

Jandarmeria Bucureşti a transmis, sâmbătă, un bilanţ actualizat al măsurilor dispuse în contextul manifestaţiilor din zona Arestului Central, începând din 29 septembrie.

Astfel, jandarmii au dispus măsuri de ordine şi siguranţă publică pentru asigurarea unui climat de siguranţă, gestionarea fluxurilor de persoane şi menţinerea liberă a căilor de acces către obiectiv, precizând că aceste manifestaţii nu au urmat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

Jandarmeria Capitalei are acolo echipe de dialog care au rolul de asigura dialogul permanent cu participanţii la această adunare publică, explicând zilnic importanţa declarării şi a existenţei unui organizator.

Totodată, măsurile dispuse ţin cont şi de caracterul rezidenţial al zonei, în proximitatea obiectivului aflându-se imobile de locuinţe, fiind necesară asigurarea permanentă a accesului către acestea, precum şi a condiţiilor normale de circulaţie pentru persoanele care locuiesc în zonă.

„În acest context, pentru mai multe încălcări ale prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat 50 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 51.800 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61 din 1991 pentru încălcarea unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Totodată, jandarmii au întocmit 2 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art. 372 şi art. 257 din Codul Penal (portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase şi ultraj)”, a anunţat sursa citată.

Jandarmeria Bucureşti anunţa, joi, că a dat 32 de amenzi, în valoare totală de aproape 38.000 de lei, unor persoane care s-au adunat în zona Arestului Central pentru a-şi arăta susţinerea pentru fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu.

Într-un caz, au fost sesizate organele de urmărire penală pentru portul de obiecte periculoase. Activistul cunoscut ca Stegarul Dac, susţinător al lui Călin Georgescu, este cercetat pentru ultraj. Vineri seară, acesta ar fi lovit în spate unul dintre jandarmii care asigură măsurile de ordine la Arestul Central din Bucureşti, unde este încarcerat Călin Georgescu.

Totodată, va fi sesizată Protecţia Copilului având în vedere că la manifestaţii sunt prezenţi copii.

Jandarmii au luat măsuri pentru delimitarea unui spaţiu, astfel încât să fie asigurat accesul la imobilele rezidenţiale din zonă şi în sediul Arestului.

Editor : C.L.B.

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