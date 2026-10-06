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Susţinătorul lui Georgescu care ar fi agresat doi cameramani în faţa DIICOT, plasat sub control judiciar

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Agresor
Foto: Captură video
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Susţinătorul lui Călin Georgescu care ar fi agresat luni doi cameramani în faţa sediului DIICOT a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit Biroului de presă al Poliţiei Capitalei.

Instanţa i-a impus acestuia mai multe interdicţii în această perioadă, printre care aceea de a nu participa la adunări publice, informează Agerpres.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, ameninţare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Secţia 10 Poliţie a întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violenţe pentru un susţinător al lui Călin Georgescu care ar fi agresat doi cameramani, în faţa sediului DIICOT, unde luni a sosit pentru audieri socrul lui Georgescu.

La data de 5 octombrie, Poliţia Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că doi reprezentanţi ai mass-media ar fi fost agresaţi de un bărbat în faţa unei instituţii publice din Sectorul 3. Din primele verificări efectuate s-a stabilit faptul că cele sesizate se confirmă, victimele fiind lovite în mod intenţionat, cu un obiect metalic, a informat DGPMB.

Poliţiştii au identificat persoana bănuită de săvârşirea faptelor, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 50 de ani.

Poliţia a precizat că bărbatul a fost dus de un echipaj de jandarmi la sediul Secţiei 10 Poliţie, pentru audieri, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

„Poliţia Capitalei condamnă ferm orice formă de agresiune sau comportament violent la adresa jurnaliştilor. Libertatea presei şi siguranţa jurnaliştilor trebuie respectate, iar orice faptă de violenţă este tratată cu fermitate şi verificată cu celeritate de către poliţişti”, a subliniat DGPMB.

Editor : S.S.

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