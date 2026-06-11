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Video Sute de angajați din Sănătate protestează în fața Ministerului Muncii. Ei acuză tăierea sporurilor și a salariilor

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Foto: Captură video Digi24

Noua lege a salarizării scoate în stradă și salariații din Sănătate. După ce au pichetat sediul Ministerului Sănătății, sute de oameni se află, joi dimineața, în fața Ministerului Muncii din Capitală. Manifestanții susțin că noul proiect ar putea reduce veniturile personalului din sistemul de urgență.

Acţiunea are loc ca răspuns la profundele nemulţumiri ale angajaţilor faţă de noul proiect al Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice. Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de tăierea sporurilor şi scăderea veniturilor nete.

Potrivit FNSAR, proiectul actual de lege intenţionează să reducă semnificativ procentele pentru sporul de tură, sporul pentru zilele de repaus săptămânal şi sărbători legale, sporul de gardă, precum şi cel pentru condiţii deosebit de periculoase.

De asemenea, sindicaliştii reclamă scăderea veniturilor nete, precizând că noii coeficienţi de salarizare propuşi nu garantează menţinerea veniturilor actuale pentru o mare parte a personalului, în absenţa adoptării majorărilor solicitate de sindicate.

Miercuri, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, declara că proiectul noii legi a salarizării unitare rămâne deschis modificărilor și că Guvernul va corecta prevederile care generează inechități în sistemul public.

Reforma salarizării nu poate fi construită împotriva celor care lucrează în sistemul public, ci împreună cu ei, iar dialogul este absolut necesar atunci când este bazat pe argumente şi soluţii, transmitea Pîslaru.

„Am discutat în ultimele zile cu reprezentanţii sindicatelor din mai multe domenii, iar unele dintre observaţiile primite au evidenţiat probleme reale care trebuie corectate. Dialogul este absolut necesar atunci când este bazat pe argumente şi soluţii. Un exemplu concret este situaţia biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor din sistemul sanitar. În urma discuţiilor cu reprezentanţii Sindicatului Naţional Forţa Legii am agreat de principiu eliminarea unei diferenţe de salarizare care nu îşi găsea o justificare obiectivă în nivelul studiilor, al pregătirii profesionale, al responsabilităţilor şi al complexităţii activităţii desfăşurate”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Editor : C.L.B.

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