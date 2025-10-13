Live TV

Sute de blocuri și două spitale din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica finalizează lucrările de modernizare

Data publicării:
Robinet de termoficare
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Compania Termoenergetica anunţă, luni, că în următoarele zile se vor finaliza lucrările de modernizare a reţelei termice primare din cadrul proiectului "Modernizare magistrale de termoficare aparţinând S.A.C.E.T. Bucureşti".

Pentru punerea în funcţiune a noilor tronsoane de conducte modernizate se vor executa lucrări de racordare, de montare a vanelor şi cele pentru efectuarea probelor de presiune, informează compania, pe pagina sa de Facebook.

"Aceste investiţii fac parte din cel mai amplu program de reabilitare a infrastructurii de termoficare din Capitală din ultimele decenii şi urmăresc reducerea pierderilor de agent termic, creşterea eficienţei energetice şi îmbunătăţirea fiabilităţii sistemului de alimentare centralizată", menţionează sursa citată.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Se vor executa următoarele intervenţii:

- Pe Străzile Doamna Ghica şi Ion Berindei din Sectorul 2 se vor executa lucrări de montare vane care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către 14 puncte termice (235 blocuri), până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei care a fost înlocuită în această zonă este 1985;

- Pe Străzile Doamna Ghica, Vulcanei şi Baicului din Sectorul 2 se vor executa lucrări de montare vane care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către 18 puncte termice (243 blocuri şi Spitalul Fundeni) până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei care a fost înlocuită în această zonă este 1993;

- Pe Strada Rodul Pământului din Sectorul 3 se vor executa lucrări de montare a unor armături care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către patru puncte termice (24 blocuri şi Spitalul "Victor Babeş") până miercuri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 2024, fiind o porţiune nouă de reţea modernizată;

- Pe Strada Şerban Constantin din Sectorul 4 se vor executa lucrări de reîntregire a conductei care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către şase puncte termice (38 blocuri) până marţi, ora 12:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1972.

Potrivit Termoenergetica, termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor.

"Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor", a explicat compania.

Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
2
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
Screenshot 2025-10-11 213821
3
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
4
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
ludovic orban si klaus iohannis
5
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Digi Sport
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în...
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Ostaticii care mai erau în viață și se aflau în mâinile Hamas au fost...
sondaj inscop
AUR conduce în preferințele românilor, cu 40% intenție de vot. Ce...
Dorin Recean
Premierul Republicii Moldova renunță la funcție. Recean refuză și...
Ultimele știri
Medvedev îl amenință direct pe Donald Trump: „Poate avea consecințe negative pentru toți, în primul rând, pentru el însuși”
Bolojan, la inaugurarea unei linii de asamblare pentru Mercedes în Alba: „Aceste investiţii înseamnă acces la pieţe mari”
Pîslaru acuză CSM că dezinformează pe tema pensiilor speciale ale magistraților: „Afectează credibilitatea României în UE”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
insula
Insula care a fost scoasă la vânzare la prețul unui apartament din București: „Un refugiu cu adevărat unic”. Unde este situată
EDITIE SPECIALA CF 190925_88108
Care sunt principalele probleme ale Bucureștiului. Stelian Bujduveanu: Sunt anumite restanțe din cauza subfinanțării
PRAHOVA - MOBEX PH-DB 24 - 4 SEP 2024
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
edlpromo 2 in fata ta bujduveanu_00122
Stelian Bujduveanu, despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei: „După 10 ani de administrație cred că am acest drept”
„A” de la Adopție. În București au apărut cartele de metrou care promovează adopția animalelor. Cum arată cardurile puse în vânzare
Partenerii noștri
Pe Roz
Averea lăsată în urmă de Diane Keaton pentru cei doi copii pe care i-a adoptat după vârsta de 50 de ani. A...
Cancan
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Fanatik.ro
Transfer de urgenţă la FCSB după accidentarea gravă a lui Mihai Popescu!? Gigi Becali: “Le dau 500.000 euro”
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Ce a vorbit Mircea Lucescu cu Gigi Becali cu câteva ore înainte de meciul România – Austria: Dezvăluirile...
Adevărul
Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Locul din Europa care ar putea deveni punctul de declanşare al celui de-al Treilea Război Mondial, conform...
Digi FM
Un tânăr nepalez s-a filmat dansând pe manele cu soția sa, o româncă din București, în țara lui natală...
Digi Sport
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon și a dat verdictul despre România, după 1-0 cu Austria
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele luni din viața actriței Diane Keaton. Prietenă apropiată: „Era foarte, foarte...
Adevarul
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se...
Newsweek
Sute de mii de pensionari pierd bani la pensie. Care ani munciți nu sunt considerați vechime?
Digi FM
Mireasa vrea o lună de miere de 15.000 de dolari, dar mirele are alte planuri: „Mă face să mă întreb dacă ar...
Digi World
O planetă solitară cu un apetit feroce, în spaţiul interstelar. Înghite până la 6 miliarde de tone de praf şi...
Digi Animal World
O femeie și-a dresat câinele să mârâie la bărbații care i se par periculoși: „Încerc doar să mă mențin în...
Film Now
Fosta soție a lui Woody Allen, Mia Farrow, omagiu pentru Diane Keaton, în ciuda trecutului complicat dintre...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...