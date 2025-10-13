Sute de blocuri și două spitale din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica finalizează lucrările de modernizare

Compania Termoenergetica anunţă, luni, că în următoarele zile se vor finaliza lucrările de modernizare a reţelei termice primare din cadrul proiectului "Modernizare magistrale de termoficare aparţinând S.A.C.E.T. Bucureşti".

Pentru punerea în funcţiune a noilor tronsoane de conducte modernizate se vor executa lucrări de racordare, de montare a vanelor şi cele pentru efectuarea probelor de presiune, informează compania, pe pagina sa de Facebook.

"Aceste investiţii fac parte din cel mai amplu program de reabilitare a infrastructurii de termoficare din Capitală din ultimele decenii şi urmăresc reducerea pierderilor de agent termic, creşterea eficienţei energetice şi îmbunătăţirea fiabilităţii sistemului de alimentare centralizată", menţionează sursa citată.

Se vor executa următoarele intervenţii:

- Pe Străzile Doamna Ghica şi Ion Berindei din Sectorul 2 se vor executa lucrări de montare vane care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către 14 puncte termice (235 blocuri), până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei care a fost înlocuită în această zonă este 1985;

- Pe Străzile Doamna Ghica, Vulcanei şi Baicului din Sectorul 2 se vor executa lucrări de montare vane care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către 18 puncte termice (243 blocuri şi Spitalul Fundeni) până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei care a fost înlocuită în această zonă este 1993;

- Pe Strada Rodul Pământului din Sectorul 3 se vor executa lucrări de montare a unor armături care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către patru puncte termice (24 blocuri şi Spitalul "Victor Babeş") până miercuri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 2024, fiind o porţiune nouă de reţea modernizată;

- Pe Strada Şerban Constantin din Sectorul 4 se vor executa lucrări de reîntregire a conductei care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către şase puncte termice (38 blocuri) până marţi, ora 12:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1972.

Potrivit Termoenergetica, termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor.

"Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor", a explicat compania.

Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.

Editor : A.P.