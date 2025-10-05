Live TV

Sute de oameni stau deja la coadă să se închine la moaştele Sfintei Parascheva. Pelerinajul de la Iași începe miercuri

Data actualizării: Data publicării:
481909147_962828039388015_720979204100515401_n
Foto: Facebook/Catedrala Mitropolitană din Iași

Câteva sute de persoane aşteaptă la rând, duminică, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva. Oamenii spun că au venit la catedrala ieşeană înainte să înceapă pelerinajul, pentru a evita aglomeraţia din următoarele zile, Organizatorii estimează că rândul ar putea depăşi doi kilometri.

Pelerinajul religios de la Iaşi va începe oficial miercuri 8 octombrie, însă unii credinicioşi au decis să vină mai repede la Catedrala ieşeană pentru a evita aglomeraţia. Astfel, duminică la prânz se formase un rând în jurul catedralei ieşene, sute de oamenii aşteptând să se închine la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Racla cu sfintele moaşte va fi scoasă miercuri dimineaţă din Catedrala Mitropolitană din Iaşi, în cadrul unei procesiuni, apoi va fi depusă în baldachinul special amenajat în curtea lăcaşului de cult.

Anul acesta, pelerinii se vor putea închina şi la un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic.

Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva va rămâne în curtea catedralei din Iaşi până pe 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în lăcaşul de cult.

În 14 octombrie, va avea loc slujba Sfintei Liturghii care va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Peste 40.000 de porţii de hrană, ceai şi apă vor fi împărţite de către restaurantele ieşene pelerinilor care vor sosi în oraş.

Alte 100.000 de porţii cu mâncare vor fi oferite de parohiile şi mănăstirile din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
2
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
profimedia-1029625023
3
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
ilie bolojan face declaratii
4
Ilie Bolojan: „La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele”. Premierul a explicat de...
Trial living in Eisenhüttenstadt
5
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului...
”Cel mai frumos loc de pe pământ” va costa 140.000.000 €! Se anunță ceva nemaivăzut în România: ”Banii jos”
Digi Sport
”Cel mai frumos loc de pe pământ” va costa 140.000.000 €! Se anunță ceva nemaivăzut în România: ”Banii jos”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cristian paun in fata ta
Cristian Păun avertizează că dobânzile la credite nu vor scădea „cât...
vladimir putin
Vladimir Putin avertizează asupra consecințelor dacă SUA furnizează...
victor negrescu face declaratii
55 de eurodeputați din 19 țări cer deschiderea negocierilor de...
luptatori hamas pe strada
Hamas anunță că vrea un acord cu Israelul și că e gata să înceapă...
Ultimele știri
Evacuări masive în China, după ce taifunul Matmo a lovit zonele de coastă: „Intrați rapid în modul de luptă”
Bitcoin atinge un nou maxim istoric. La ce valoare a ajuns criptomoneda
Miliardarul Andrej Babis, care a câștigat alegerile din Cehia, se declară loial Europei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Pelerinaj Iași, Sfânta Parascheva. Inquam Photos/Casian Mitu
Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva 2025: Programul complet al Pelerinajului de la Iași
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași
Alexandru Rogobete și Costel Alexe se contrazic pe tema dotărilor din Spitalul ”Sf. Maria” Iași: „Poate există în planuri”
Sancţiuni la spitalul de copii din Iaşi după moartea a şase bebeluşi. Şefa ATI şi cea a Serviciului Prevenire Infecţii, destituite
ambulanta
Copil din Vaslui, mort după o intoxicație suspectă. Mama și surorile, transferate la Iași, aveau opioide în sânge
Spitalul „Sfânta Maria” din Iași.
Mărturia unei mame care a avut copilul internat la Sfânta Maria, la Iași: „Îmi este foarte frică să mă mai duc la spital”
Partenerii noștri
Pe Roz
Joan Collins, soacră mare la 92 de ani. Etalon de eleganță, a strălucit într-o rochie bleu și și-a condus...
Cancan
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Fanatik.ro
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui Gică Hagi
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Afacerea de succes dezvoltată de tatăl Simonei Halep. Sportiva își susține părinții necondiționat și e mândră...
Adevărul
Soluțiile prin care Moldova ar rezolva definitiv problema care o trage înapoi de 35 de ani: „Trebuie scoși...
Playtech
De ce nu e bine să oprești complet căldura când pleci de acasă mai mult timp
Digi FM
Lorelai și Luke, din nou împreună. Lauren Graham din „Gilmore Girls”, onorată cu stea pe Hollywood Walk of...
Digi Sport
Fiica ”celui mai mare interlop al țării” a văzut ce a făcut iubitul ei, a filmat totul și a pus clipul pe...
Pro FM
Lionel Richie, dezvăluiri despre obiceiurile lui Michael Jackson: „Nu-și spăla hainele zile la rând și râdea...
Film Now
În ce filme au mai jucat Kate Winslet şi Leondaro DiCaprio împreună, pe lângă Titanic
Adevarul
Cele mai utile sfaturi pentru drumeții de toamnă pe munte. „Dacă un urs dă semne că vrea să vă urmărească...”
Newsweek
Cât este pensia medie contributivă și cât e pensia specială? Diferența a ajuns la 22.000 lei
Digi FM
Mesaje de Ziua Educației pentru profesori. Urări și felicitări pentru profesori și învățători
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Cum să-i întărești sistemul imunitar câinelui tău toamna. Trucul oferit de un medic veterinar
Film Now
Supermodel la 57 de ani. Julia Roberts, în pulover pe post de rochie și pantofi cu toc, în NYC. Actrița își...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...