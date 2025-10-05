Sute de oameni stau deja la coadă să se închine la moaştele Sfintei Parascheva. Pelerinajul de la Iași începe miercuri

Câteva sute de persoane aşteaptă la rând, duminică, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva. Oamenii spun că au venit la catedrala ieşeană înainte să înceapă pelerinajul, pentru a evita aglomeraţia din următoarele zile, Organizatorii estimează că rândul ar putea depăşi doi kilometri.

Pelerinajul religios de la Iaşi va începe oficial miercuri 8 octombrie, însă unii credinicioşi au decis să vină mai repede la Catedrala ieşeană pentru a evita aglomeraţia. Astfel, duminică la prânz se formase un rând în jurul catedralei ieşene, sute de oamenii aşteptând să se închine la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Racla cu sfintele moaşte va fi scoasă miercuri dimineaţă din Catedrala Mitropolitană din Iaşi, în cadrul unei procesiuni, apoi va fi depusă în baldachinul special amenajat în curtea lăcaşului de cult.

Anul acesta, pelerinii se vor putea închina şi la un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic.

Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva va rămâne în curtea catedralei din Iaşi până pe 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în lăcaşul de cult.

În 14 octombrie, va avea loc slujba Sfintei Liturghii care va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Peste 40.000 de porţii de hrană, ceai şi apă vor fi împărţite de către restaurantele ieşene pelerinilor care vor sosi în oraş.

Alte 100.000 de porţii cu mâncare vor fi oferite de parohiile şi mănăstirile din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor.

