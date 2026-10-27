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„Suveraniștii noștri care defilează, în pas de kazaciok”. Ștefureac, despre măsurile necesare în țară după sabotajele rușilor

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Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
Remus Ștefureac, director INSCOP. FOTO Captură video
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Sociologul Remus Ștefureac a făcut o analiză a situației în care se află România, după ce SRI a devoalat rețeaua de sabotori coordonată de către Moscova. Șeful INSCOP vorbește direct despre faptul că sunt „veritabile acte de război”, iar țara noastră trebuie să ia măsuri urgente pentru demascarea celor care lucrează în România în favoarea Rusiei.

Ștefureac a scris o amplă analiză a situației actuale: „Măsurile active reprezintă un concept din doctrina de război hibrid și spionaj (moștenit din perioada sovietică și utilizat intensiv de serviciile secrete rusești) care combină dezinformarea, propaganda, influența politică și, în formele sale cele mai agresive, actele de sabotaj fizic și diversiune.

Toate sunt agresiuni grave care au fost sau sunt utilizate împotriva României. La acestea, se adaugă incursiunile pe teritoriul țării și în apele noastre teritoriale ale dronelor de război rusești care au lovit un bloc de locuințe sau distrug nave comerciale. Este un arsenal de război care încalcă grav suveranitatea României și implicit a Uniunii Europene și a NATO.

Comunicatul de presă de ieri al SRI cu privire la actul de sabotaj coordonat de Rusia care a dus la incendierea unei fabrici de armament din județul Brașov (Carfil), reprezintă însă o premieră.

Principalul serviciu de informații al țării, serviciul militar de informații, Armata, Internele și procurorii care investighează crima organizată și terorismul (SRI, DGIA, MApN, MAI și DIICIT) o spun la unison, în mod oficial, cu informații și anchetă judiciară, ca să fie clar pentru oricine ar mai putea avea confuzii și îndoieli, vecine cu trădarea: Rusia derulează agresiuni grave pe teritoriul României! Sunt veritabile acte de război față de care avem obligația de a ne apăra împreună cu aliații noștri din NATO și Uniunea Europeană cu care, de altfel, am și colaborat în documentarea acțiunilor de sabotaj ale Rusiei.

Este un punct de inflexiune în modul în care România se raportează la agresiunile rusești. Este evident că până acum am adoptat, în general, poziții politice și reacții moderate. Dincolo de o posibilă intenție de evitare a escaladării, efectul mai mare a fost menținerea unei stări de ambiguitate in spațiul public. Urmarea a fost ca instrumentele propagandistice ale Kremlinului (lideri politici, diverși influenceri, mijloace media) au fost încurajate să întrețină o stare de confuzie în opinia publică care a afectat serios sprijinul populației pentru măsurile de protecție și apărare a țării.

Tot ce putem spera după acest moment de clarificare a apelor este că elitele noastre politice vor fi mai hotărâte în poziționarea față de Rusia, că populației îi va fi mai limpede cine este agresorul în acest război, cine amenință cu adevărat și prosperitatea și libertatea și viata, că vom realiza, în al doisprezecelea ceas, care sunt costurile reale pentru România și că vom ști să ne mobilizăm mai bine și noi și pe aliații noștri în apărarea țării care este și teritoriu al NATO și al Uniunii Europene.

Și poate, cu această ocazie, vom fi mai eficienți de acum încolo în demascarea și contracararea “suveraniștilor” noștri care defilează, în pas de kazaciok, fie din oportunism, fie din prostie, fie de-a dreptul din trădare de țară, și-a încheiat socilogul analiza, potrivit informat.ro. 

Editor : Alexandru Rotaru

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