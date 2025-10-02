Tânăr în comă, după un accident rutier în Corbu. Viața i-a fost salvată de telefonul mobil, care a apelat singur autoritățile

Un tânăr de aproximativ 20 de ani a fost găsit în stare de comă după ce s-a răsturnat cu autoturismul, joi, pe DJ 226 la ieşirea din localitatea Corbu, pompierii constănţeni intervenind în urma primirii unui apel fără legătură de voce.

„Apel de tip iPhone fără legătură de voce - accident rutier la ieşirea din Corbu spre Săcele, pe DJ 226. Intervin SMURD B2 şi o autospecială ASAS de la Staţia Midia, SMURD C şi o ambulanţă SAJ”, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea al judeţului Constanţa.

La locul intervenţiei a fost găsit un autoturism răsturnat în afara părţii carosabile, cu un tânăr în vârstă de aproximativ 20 de ani, în stare comatoasă, acesta fiind transportat la spital de echipajul SMURD C.

„S-a efectuat recunoaştere in zonă. Nu au fost găsite alte victime. S-au asigurat măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor”, au precizat reprezentanţii ISU "Dobrogea".

