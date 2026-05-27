Tânăr trimis în judecată pentru propagandă legionară: a lipit pe stâlpi autocolante cu Corneliu Zelea Codreanu și simbolul legionar

Un tânăr de 19 ani a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu pentru propagandă legionară, fiind acuzat că primăvara trecută a lipit pe un stâlp de iluminat public dintr-un parc din oraş şi pe indicatoare rutiere autocolante cu fotografia lui Corneliu Zelea Codreanu însoţită de simbolul mişcării legionare din România, Crucea Arhanghelului Mihail şi de textul „HIS EXAMPLE, OUR STRUGGLE” (exemplul lui, lupta noastră). Dosarul a fost trimis spre soluţionare Judecătoriei Ineu.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu informează, miercuri, că procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată a unui tânăr în vârstă de 19 de ani, cercetat în stare de libertate pentru confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată, scrie News.ro.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că inculpatul, în perioada martie - aprilie 2025, a răspândit, respectiv a lipit pe un stâlp de iluminat public din Parcul Dendrologic din Ineu şi pe mai multe indicatoare rutiere din proximitatea străzilor Calea Traian, Ion Creangă, George Coşbuc şi Vasile Alecsandri, din localitatea Ineu, autocolante cu fotografia lui Corneliu Zelea Codreanu însoţită de simbolul mişcării legionare din România, crucea triplă (Crucea Arhanghelului Mihail) şi textul "HIS EXAMPLE, OUR STRUGGLE" (exemplul lui, lupta noastră), cu simboluri legionare (zvastica, crucea celtică) şi a desenat cu un marker de culoare neagră semnul zvasticii şi al crucii celtice, iar în data de 12.05.2025, a deţinut în vederea răspândirii la locuinţa sa din mun. Arad, astfel de autocolante”, precizează sursa citată.

Potrivit procurorilor, rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluţionare Judecătoriei Ineu.

