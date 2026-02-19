Live TV

Tanczos Barna: UDMR solicită ministerelor Finanţelor şi Mediului să trateze Praidul ca prioritate, pentru ca lucrările să poată începe

Vicepremierul Tanczos Barna anunţă, joi, că Guvernul a aprobat planul sistemului de protecţie împotriva inundaţiilor de la Praid iar UDMR solicită Ministerului Finanţelor şi Ministerului Mediului să trateze Praidul ca prioritate, pentru ca lucrările să poată începe în acest an.

„Guvernul a aprobat planul sistemului de protecţie împotriva inundaţiilor de la Praid! Sistemul de atenuare a undelor de viitură pe pârâul Corund, proiectat de specialiştii în gospodărirea apelor, şi ale cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobate astăzi în guvern, va oferi protecţie pe termen lung localităţii”, a transmis vicepremierul UDMR Tanczos Barna pe pagina de Facebook.

„UDMR solicită Ministerului Finanţelor şi Ministerului Mediului să trateze Praidul ca prioritate, asigurând finanţarea necesară pentru ca lucrările să poată începe în acest an”, a precizat Tanczos Barna.

„Este fel de importantă informarea locuitorilor. De aceea, vinerea viitoare vom prezenta la Praid investiţia aprobată, calendarul lucrărilor de execuţie şi rolul acestuia în protecţia localităţii împotriva inundaţiilor şi în prevenirea unei noi catastrofe ecologice”, anunţă vicepremierul.

