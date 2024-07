TAROM cumpără două dintre controversatele avioane Boeing 737 MAX. Problemele semnalate la aeronave

TAROM a semnat un contract de leasing pentru achiziţia a două aeronave Boeing 737 MAX 8 cu CDB Aviation, subsidiara irlandeză a CDB Financial Leasing Co. Ltd, a anunţat miercuri compania.



Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, cele două aeronave fac parte din procesul de modernizare a flotei TAROM şi vor fi livrate în perioada decembrie 2025 - ianuarie 2026.



Noile aeronave Boeing 737 MAX 8 vor avea o capacitate de 189 de locuri şi vor contribui la standardizarea flotei TAROM, permiţând atât oferirea unor servicii de calitate superioară călătorilor, cât şi o reducere semnificativă a costurilor de operare ale companiei.



"Colaborarea cu CDB Aviation susţine planurile noastre pentru modernizarea flotei TAROM, iar cele două aeronave Boeing 737 MAX 8 ne vor ajuta să creştem eficienţa operaţională şi să oferim pasagerilor noştri o experienţă de zbor superioară. Apreciem expertiza şi sprijinul partenerului nostru pentru această investiţie, o parte importantă a planului de dezvoltare, în care modernizarea flotei este un element cheie pentru îmbunătăţirea performanţei comerciale şi a perspectivei de creştere. Aşteptăm cu nerăbdare să le introducem în programul nostru de zbor," a declarat Costin Iordache, Director General al TAROM.



Achiziţia de aeronave noi este o măsură care face parte din planul de redresare a TAROM şi a fost o condiţie de bază pentru aprobarea ajutorului de stat de către Comisia Europeană. Aeronavele Boeing 737 MAX 8 au un rol important în întărirea poziţiei TAROM pe piaţă şi reînnoirea flotei companiei.



"Dorim să construim o relaţie puternică cu cel mai nou dintre clienţii europeni şi una dintre cele mai vechi companii aeriene din regiune, TAROM. Fondată în urmă cu şapte decenii, TAROM este în prezent cea mai longevivă companie aeriană din România, având un rol central în promovarea industriei aviatice a ţării şi a conectivităţii regionale. Cu aceste avioane MAX, TAROM va putea continua să-şi îmbunătăţească poziţia pe piaţă, construind în acelaşi timp una dintre cele mai tinere flote din regiune", a declarat Jie Chen, directorul general al CDB Aviation, citat în comunicat.

Controversele legate de aparatele Boeing 737 din familia MAX

Numele producătorului american de avioane Boeing a fost sinonim cu siguranța aeronautică timp de decenii, însă un lanț de incidente a ridicat semne de întrebare majore privind această reputație a sa, relatează The Conversation.

Boeing și rivalul său european Airbus au dominat din anii ’90 piața pentru avioanele mari de pasageri. Însă anul acesta Boeing a prins știrile din motive pe care nu și le-ar dori nicio companie aeriană.

Avioanele Boeing din familia 737 MAX 8 sunt subiectul unor controverse, cel puțin în ultima vreme, după ce s-au înregistrat mai multe incidente care au implicat astfel de aparate de zbor. Cel mai recent s-a înregistrat la 22 iunie, când un zbor Korean Air cu destinația Taiwan a trebuit să se întoarcă după ce a fost detectată o defecțiune la presurizare. Datele de zbor arată că avionul a pierdut din altitudine peste 7,6 km într-o perioadă de circa cinci minute, la scurt timp după decolare.

Cu două zile înainte, un avion Malaysia Airlines a fost nevoit să facă cale întoarsă și să revină la Hyderabad, în India. O înregistrare video a arătat motorul acestuia în flăcări, cu scântei ieșind în spatele său.

De asemenea, un zbor United Airlines din Connecticut către Colorado a fost întrerupt după ce o bucată din capacul motorului a căzut în timpul decolării.

Avioanele Boeing au fost, de asemenea, afectate de mai multe probleme în ultimele luni. În ianuarie, o pisă de la ușă s-a desprins de pe un avion Boeing 737 Max 9 Alaska Airlines la peste 4.000 de metri altitudine, provocând o gaură în aparatul de zbor.

Boeing a fost zguduită de mai bine de cinci ani de probleme cu avioanele sale, inclusiv două accidente fatale ale modelului 737 Max în 2018 și 2019, care au provocat moartea a 346 de persoane.

Nu toate incidentele pot fi imputate companiei

Seria recentă de incidente a fost cu siguranță dramatică, dar nu toate problemele pot fi atribuite Boeing. Cinci dintre incidente au avut loc la aeronave ale companiei aeriene americane United Airlines și au avut legătură cu factori din afara controlului producătorului avioanelor, precum probleme de mentenanță, un potențial impact cu obiecte străine și o posibilă eroare umană, comentează The Conversation.

TAROM deține o flotă de 18 aeronave

Transportatorul Naţional al României deţine o flotă de 18 aeronave şi are în portofoliul său un număr de 70 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA).

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010.

