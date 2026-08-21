Țeapă cu mașini la Arad: Zeci de oameni păgubiți de un dealer auto au protestat în fața Poliției

Zeci de păgubiţi protestează, vineri, în faţa sediului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, unde se află un reprezentant din Bucureşti al unei mărci auto, pentru audieri în cazul unui dealer din Arad care ar fi vândut fictiv maşini, plătite de unii clienţi fără a le primi, caz anchetat de procurori.

La protestul spontan s-au adunat peste 30 de păgubiţi, după ce au auzit că reprezentantul companiei va fi la audieri la Poliţie, zona fiind supravegheată de jandarmi şi poliţişti, pentru a nu se isca incidente.

Oamenii cer să li se restituie sumele achitate sau să li se livreze maşinile, iar unii susţin că reprezentanţii din Bucureşti ai mărcii nu s-au implicat pentru soluţionarea cazului de la Arad.

„Sunt păgubită venită din Timişoara, am venit să achiziţionez maşina de aici pentru că ni s-a oferit un discount pe care în Timişoara nu l-am fi primit. Am plătit integral maşina, care se afla în showroom în decembrie (2025 - n.r.), dar nu am mai primit-o niciodată. Am avut zeci de nopţi nedormite, multă boală şi stres provocate de această firmă”, a spus o protestatară, citată de Agerpres.

Participanţii poartă tricouri negre pe care scrie „Păgubit”, cu menţiunea sumei plătite pentru maşina nelivrată şi a datei achiziţiei.

Unii spun că au plătit integral maşinile de un an sau doi, respectiv sume de 30.000 - 35.000 de euro.

Protestul continuă până la finalizarea audierilor şi participanţii spun că se vor muta apoi la Parchet. Ei vor să protesteze şi în Bucureşti, în faţa sediului companiei care reprezintă marca în ţara noastră.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad fac cercetări în acest caz.

În urmă cu două luni, Parchetul transmitea, printr-un comunicat de presă, că administratorul unei firme din Arad este cercetat după ce 83 de persoane au reclamat că au cumpărat maşini, însă nu le-au mai fost livrate, prejudiciul calculat depăşind 10 milioane de lei.

Administratorul a fost reţinut, iniţial, dar ulterior a fost pus sub control judiciar.

În urma unor percheziţii, procurorii au pus sechestru asigurator pe bunuri pentru recuperarea prejudiciului, iar cercetările au loc pentru abuz de încredere, bancrută simplă, bancrută frauduloasă şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

Editor : A.P.