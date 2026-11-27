Un om de afaceri din București a fost arestat preventiv după ce ar fi înșelat o altă companie cu peste un milion de euro. Banii ar fi fost dați ca avans pentru o livrare de 60.000 de kilograme de explozibil care, în realitate, nu a mai avut loc.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București arată că, între 2024 și 2026, omul de afaceri, prin firma pe care o controlează, a încheiat un contract de prestări servicii cu o altă companie, în cadrul căruia a încasat 1.037.800 de euro drept avans.

Omul de afaceri vizat de ancheta procurorilor s-a dat drept un intermediar cu experiență de 30 de ani în domeniul materiilor prime pentru explozivi, cu legături la fabrici din România și Serbia, și s-a angajat să livreze 60.000 de kilograme de explozibil de la un producător sârb.

Explozibilul era necesar companiei cu care omul de afaceri a semnat contractul, în condițiile în care această firmă a încheiat cu un Minister al Apărării dintr-o țară europeană un contract care viza livrarea de muniție de artilerie, produsă în România.

În realitate, însă, livrarea nu a mai avut loc, subliniază procurorii.

În plus, după ce a încasat avansul, omul de afaceri vizat de anchetă a transferat 949.600 de euro din contul companiei pe care o controlează în contul său personal.

„Transferurile au fost realizate prin 101 operațiuni bancare, fiecare în valoare de cel mult 9.900 euro. În continuare, inculpatul a transferat sume de bani din contul personal către conturile altor persoane, utilizând explicații fictive pentru justificarea acestor operațiuni”, arată procurorii.

În final, omul de afaceri a fost arestat preventiv, fiind acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.

Procurorii au pus sechestru pe trei imobile, trei autovehicule și mai multe conturi bancare ale omului de afaceri.

Editor : M.G.