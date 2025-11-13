Live TV

Țeavă de gaz avariată în timpul unor lucrări, în București. 20 de persoane au fost evacuate și alimentarea cu gaz a fost întreruptă

Autospecială de pompieri ISU, intervenție, București,
Autospecială de pompieri a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, surprinsă în trafic pe o stradă din București. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia.

Echipaje de pompieri intervin, joi, pe strada Complexului din Sector 3, Bucureşti, unde o ţeavă de gaz a fost avariată în timpul unor lucrări. Douăzeci de persoane, locatarii unei scări de bloc din apropiere, au fost evacuate și alimentarea cu gaz a fost întreruptă.

Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, se intervine cu 2 autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD pe strada Complexului, unde o ţeava de gaz a fost avariaă ca urmare a unor lucrări.

"Str. Complexului. Ţeavă de gaze avariată ca urmare a unor lucrări. Au fost evacuaţi locatarii dintr-o scară de bloc aflată în apropiere (20 persoane). Alimentarea cu gaz a fost întreruptă. La caz acţionează două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD", anunţă ISU Bucureşti - Ilfov.

