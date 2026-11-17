Este a doua zi de protest pentru zeci de elevi și părinți de la un liceu din Timișoara. Copiii refuză în continuare să intre la ore, după ce unul dintre colegi s-a pozat în timp ce ținea un cuțit în mână în sala de clasă, apoi a postat imaginile pe internet.

Elevului i-a fost scăzută nota la purtare și a fost suspendat de la cursuri pentru 5 zile. Iar ieri a fost prima zi în care s-a întors la școală.

Este pentru a doua zi consecutivă când elevii refuză să intre la oră, relatează jurnalistul Digi24 Bogdan Băcilă.

Tensiunea este în continuare maximă la Liceul Nikolaus Lenau din Timișoara.

Totul a pornit de la incidentul din octombrie, când elevul de 13 ani s-a fotografiat cu un cuțit într-o sală de clasă și a publicat imaginea pe o pagină de socializare.

Acesta a fost suspendat, i-a fost scăzută nota la purtare, însă părinții colegilor consideră că aceste măsuri sunt insuficiente și se tem pentru siguranța copiilor lor, mai ales că elevul s-a întors ieri la școală.

A avut loc ieri și o întâlnire între reprezentanții Inspectoratului Școlar, ai Poliției, Protecției Copilului, care au discutat cu părinții colegilor, dar și cu părinții băiatului. S-a stabilit ca în următoarele două săptămâni, la fiecare oră de curs, să fie prezent un specialist în asistență educațională.

De asemenea, toate clasele vor fi dotate cu camere de supraveghere, iar băiatul de 13 ani va participa împreună cu familia la ședințe de consiliere. Inspectoratul Școlar susține că, în urma evaluărilor făcute de specialiști, nu au fost identificate elemente care să indice că băiatul prezintă un pericol pentru ceilalți elevi.

Editor : Sebastian Eduard