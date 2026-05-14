Video „Țepele se iau și la case mai mari.” Fostul şef al ANPC, Horia Constantinescu, a fost înșelat cu bilete false la concertul Metallica

Fostul şef al ANPC, Horia Constantinescu, a fost înșelat cu bilete false la concertul Metallica

„Țepele se iau și la case mai mari.” Horia Constantinescu, fostul preşedinte al ANPC şi actualul șef al Protecției Consumatorului Constanța, a avut parte de o surpriză neplăcută la concertul Metallica, de miercuri seară. La intrarea pe Arena Națională, după ce i s-au scanat biletele, a aflat că acestea nu erau valabile.

Şeful Protecției Consumatorului Constanța a povestit pe pagina de Facebook întreaga pățanie.

„Țepele se iau și la case mai mari, iar atunci când nu ai nicio variantă reală de verificare, lucrurile devin și mai frustrante. Am plătit. Am crezut. Și m-am trezit țepuit”, a scris Horia Constantinescu pe Facebook.

După ce a așteptat la coadă, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aflat că biletul său este fals.

„Am stat la coadă, am mers la pas și când m-am apropiat de ultimul filtru, am aflat că biletul meu nu era ceea ce trebuie. Se întâmplă și la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o țeapă. Le cumpărasem de pe o pagină de internet aparent ultra-cunoscută, Viagogo. Lângă mine mai erau și alții care și-au luat țeapă. Nu mă satisface deloc acest lucru, chiar îmi pare rău,”, a povestit Horia Constantinescu într-un video postat pe pagina de Facebook.

„Îmi pare rău că nu-i văd pe cei de la Metallica și îmi pare rău că se întâmplă iată și la case mai mari. Din păcate îi voi vedea în materiale de pe video", a mai spus Constantinescu.

Horia Constantinescu nu este singurul care a fost înșelat cu bilete false la mult așteptatul concert. Pe rețelele sociale sunt numeroase plângeri din partea altor persoane care au luat țepe cu bilete false.

A fost show de zile mari miercuri seară pe Arena Națională. Metallica a făcut spectacol la al cincilea concert organizat la noi în țară. Peste 60.000 de oameni, mulți din străinătate, au venit să își vadă idolii și să se bucure de muzica trupei care de câteva decenii scrie istorie în heavy metal. Artiștii au surprins publicul cu o melodie cântată în română: "Cine ești tu oare" a trupei Compact.

Editor : A.P.

