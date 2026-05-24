Urșii se plimbă ca-n pădure pe străzile din Azuga, iar localnicii și turiștii sunt disperați. Se pot întâlni cu animalele sălbatice chiar și în timpul zilei, pe drum spre magazin sau în parc. Primăria a convocat deja o comisie specială și pregătește măsuri pentru îndepărtarea urșilor din zonele locuite. „În ce direcție să-l alungi din mijlocul orașului fără a-l provoca și fără a-l determina să devină mai agresiv?!”, întreabă retoric primarul orașului Azuga, Adrian Purcaru.

Urșii fac legea pe străzile și în curțile oamenilor din stațiunea Azuga. Localnicii se tem să iasă din case pentru că s-ar putea întâlni cu animalele sălbatice.

„În zona Azuga sunt cel puțin 3 urși care vin zilnic pe străzile din oraș. Ei coboară din pădure și ajung aici, printre case”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

„A venit și în parc. Ți-e frică să mai ieși afară din casă. Nu mai ieșim seara, dar uite, ziua trebuie să ieșim pe străzi... Iese de aici, unde fugi?! Că nu ai unde să fugi... Ne mănâncă pe drum”, spune disperată o localnică.

„Nu știu dacă a fost până acum așa grav cu urșii, să vină pe drum, să-ți fie frică să ieși din casă”, mărturisește o altă femeie.

„Sunt copii care ies și ferească Dumnezeu! Îmi spunea un vecin de aici că pe la 8:10 era ursul la poartă”, povestește un alt localnic din Azuga.

Autoritățile locale au luat primele măsuri pentru a înlătura pericolul din stațiune. O echipă formată din jandarmi, veterinari, vânători, polițiști va merge pe teren pentru a găsi urșii.

„Faptul că vedem zilnic 3, 4, 5 exemplare în localitate este clar că numărul de urși din păduri a crescut foarte mult, exemplarele mari le alungă pe cele mai mici către zonele populate de oameni în căutare de hrană. Există un act normativ, care împuternicește autoritățile locale să coordoneze o echipă de intervenție. Prima intervenție presupune alungarea cu ajutorul echipei. În ce direcție să-l alungi din mijlocul orașului, fără a-l provoca și fără a-l determina să devină mai agresiv?!”, întreabă retoric primarul orașului Azuga, Adrian Purcaru.

Probleme cu urșii sunt și în alte stațiuni de pe Valea Prahovei, precum Predeal, Bușteni sau Sinaia.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia