TikTok, anchetată de Comisia Europeană după alegerile din România: Riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri

Comisia Europeană a deschis o anchetă împotriva TikTok în baza Digital Services Act (DSA), care riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, ceea ce înseamnă o sumă considerabilă, a declarat, joi, Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene - Direcţia Generală Comunicare, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu reprezentanţi ai mass-media din România.

Digital Services Act, regulamentul privind serviciile digitale, a fost adoptat de Comisia Europeană în 2022.

„Cu toţii cunoaştem rezultatul primului tur din România (al alegerilor prezidenţiale din 24 noiembrie 2024 - n.r); tocmai în acel moment am primit, din partea autorităţilor române, documentele clasificate transmise Comisiei, prin care acestea ne informau că pe TikTok avuseseră loc campanii masive de dezinformare, amplificate de boţi etc. Aici intrăm brusc pe teritoriul DSA, deoarece acesta responsabilizează platformele online pentru rolul pe care l-ar putea juca în alegeri. (...) Între timp, am deschis o anchetă împotriva TikTok în baza DSA; riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, ceea ce înseamnă o sumă considerabilă”, a explicat purtătorul de cuvânt, citat de Agerpres.

El a precizat, în context, că ancheta Comisiei Europene având ca subiect TikTok, desfăşurată în baza DSA, „a fost deschisă în contextul alegerilor din România” şi că documentele clasificate au fost transmise de către autorităţile de la Bucureşti „la scurt timp după primul tur de scrutin”.

„Însă, în prezent, orice alte alegeri care au loc în Europa contribuie la această anchetă. Astfel, şi alte scrutine ne pot ajuta să obţinem dovezi suplimentare despre modul în care se comportă o platformă precum TikTok atunci când au loc alegeri în Europa”, a mai spus el.

Drept urmare, susţine oficialul european, Comisia a întreprins mai multe acţiuni în legătură cu TikTok.

„Nu am deschis imediat o anchetă, deoarece, desigur, trebuie mai întâi să analizăm dovezile primite de la autorităţile române. Nu este genul de situaţie în care deschidem o procedură de pe o zi pe alta. Ceea ce am făcut a fost să solicităm imediat informaţii de la TikTok. În esenţă, acesta este rolul pe care îl avem. Permiteţi-mi să clarific un aspect: nu ne interesează cine câştigă alegerile. Asta înseamnă democraţia. Desigur, am prefera să fie un partid european, bineînţeles. Dar, nu ne interesează cine câştigă alegerile. (...) Singurul lucru pe care ni-l dorim este să ne asigurăm că, indiferent cine câştigă alegerile, rezultatul reflectă alegerea cetăţenilor - şi doar a cetăţenilor - şi că niciun director executiv din domeniul tehnologiei nu a intervenit în procesul electoral din cauza propriilor preferinţe", a menţionat Thomas Regnier.

El a adăugat că noutatea în cadrul anchetei derulate de Comisia Europeană este că „acum dispunem de un cadru de lucru în relaţia cu TikTok”, companie căreia i se solicită „o cantitate considerabilă de dovezi”.

Curtea Constituţională din România a anulat, în decembrie 2024, rezultatele primului tur al alegerilor prezidenţiale, câştigat de candidatul independent Călin Georgescu.

Tot în luna decembrie 2024, Uniunea Europeană a deschis proceduri oficiale împotriva reţelei de socializare TikTok pentru presupusa sa incapacitate de a limita interferenţa în alegeri, la scrutinul prezidenţial din România.

Pe 2 aprilie 2025, un raport elaborat de TikTok în calitate de semnatar al Codul de conduită privind dezinformarea, în cadrul Actului legislativ privind serviciile digitale, prezenta ameninţările observate în legătură cu alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024 din România, măsurile luate în perioada premergătoare alegerilor şi interacţiunile cu autorităţile naţionale şi cu experţi locali înainte de alegeri, precum şi cu autorităţile naţionale şi cu cele ale UE după alegeri.

În raport, TikTok consemna câteva dintre ameninţările pe care le-a observat în legătură cu alegerile prezidenţiale din România, menţionând eliminarea a şase reţele CIO (operaţiuni de influenţă acoperite) în 2024 care au fost identificate ca ţintind în mod specific un public din România.

De asemenea, platforma nota că a eliminat în mod proactiv, de la sfârşitul lunii octombrie din anul alegerilor menţionate, peste 5.500 de elemente de conţinut legat de alegeri din România pentru încălcarea politicilor privind dezinformarea, hărţuirea şi discursul instigator la ură.

Editor : A.P.