Live TV

TikTok, anchetată de Comisia Europeană după alegerile din România: Riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri

Data publicării:
TikTok
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Comisia Europeană a deschis o anchetă împotriva TikTok în baza Digital Services Act (DSA), care riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, ceea ce înseamnă o sumă considerabilă, a declarat, joi, Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene - Direcţia Generală Comunicare, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu reprezentanţi ai mass-media din România.

Digital Services Act, regulamentul privind serviciile digitale, a fost adoptat de Comisia Europeană în 2022.

„Cu toţii cunoaştem rezultatul primului tur din România (al alegerilor prezidenţiale din 24 noiembrie 2024 - n.r); tocmai în acel moment am primit, din partea autorităţilor române, documentele clasificate transmise Comisiei, prin care acestea ne informau că pe TikTok avuseseră loc campanii masive de dezinformare, amplificate de boţi etc. Aici intrăm brusc pe teritoriul DSA, deoarece acesta responsabilizează platformele online pentru rolul pe care l-ar putea juca în alegeri. (...) Între timp, am deschis o anchetă împotriva TikTok în baza DSA; riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, ceea ce înseamnă o sumă considerabilă”, a explicat purtătorul de cuvânt, citat de Agerpres.

El a precizat, în context, că ancheta Comisiei Europene având ca subiect TikTok, desfăşurată în baza DSA, „a fost deschisă în contextul alegerilor din România” şi că documentele clasificate au fost transmise de către autorităţile de la Bucureşti „la scurt timp după primul tur de scrutin”.

„Însă, în prezent, orice alte alegeri care au loc în Europa contribuie la această anchetă. Astfel, şi alte scrutine ne pot ajuta să obţinem dovezi suplimentare despre modul în care se comportă o platformă precum TikTok atunci când au loc alegeri în Europa”, a mai spus el.

Drept urmare, susţine oficialul european, Comisia a întreprins mai multe acţiuni în legătură cu TikTok.

„Nu am deschis imediat o anchetă, deoarece, desigur, trebuie mai întâi să analizăm dovezile primite de la autorităţile române. Nu este genul de situaţie în care deschidem o procedură de pe o zi pe alta. Ceea ce am făcut a fost să solicităm imediat informaţii de la TikTok. În esenţă, acesta este rolul pe care îl avem. Permiteţi-mi să clarific un aspect: nu ne interesează cine câştigă alegerile. Asta înseamnă democraţia. Desigur, am prefera să fie un partid european, bineînţeles. Dar, nu ne interesează cine câştigă alegerile. (...) Singurul lucru pe care ni-l dorim este să ne asigurăm că, indiferent cine câştigă alegerile, rezultatul reflectă alegerea cetăţenilor - şi doar a cetăţenilor - şi că niciun director executiv din domeniul tehnologiei nu a intervenit în procesul electoral din cauza propriilor preferinţe", a menţionat Thomas Regnier.

El a adăugat că noutatea în cadrul anchetei derulate de Comisia Europeană este că „acum dispunem de un cadru de lucru în relaţia cu TikTok”, companie căreia i se solicită „o cantitate considerabilă de dovezi”.

Curtea Constituţională din România a anulat, în decembrie 2024, rezultatele primului tur al alegerilor prezidenţiale, câştigat de candidatul independent Călin Georgescu.

Tot în luna decembrie 2024, Uniunea Europeană a deschis proceduri oficiale împotriva reţelei de socializare TikTok pentru presupusa sa incapacitate de a limita interferenţa în alegeri, la scrutinul prezidenţial din România.

Pe 2 aprilie 2025, un raport elaborat de TikTok în calitate de semnatar al Codul de conduită privind dezinformarea, în cadrul Actului legislativ privind serviciile digitale, prezenta ameninţările observate în legătură cu alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024 din România, măsurile luate în perioada premergătoare alegerilor şi interacţiunile cu autorităţile naţionale şi cu experţi locali înainte de alegeri, precum şi cu autorităţile naţionale şi cu cele ale UE după alegeri.

În raport, TikTok consemna câteva dintre ameninţările pe care le-a observat în legătură cu alegerile prezidenţiale din România, menţionând eliminarea a şase reţele CIO (operaţiuni de influenţă acoperite) în 2024 care au fost identificate ca ţintind în mod specific un public din România.

De asemenea, platforma nota că a eliminat în mod proactiv, de la sfârşitul lunii octombrie din anul alegerilor menţionate, peste 5.500 de elemente de conţinut legat de alegeri din România pentru încălcarea politicilor privind dezinformarea, hărţuirea şi discursul instigator la ură.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
diana stoica usr
1
Diana Stoica (USR) îl contestă pe Luca Niculescu: „A fost susţinut pe parcursul carierei...
August Hanning
2
Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August Hanning, fostul șef al...
2026-10-08-4416
3
Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce...
Venetian mask used by doctors during plagues.
4
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara dictatorului Putin din...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_014_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Argumentele care au dus la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. Motivarea Curții...
Radu Naum, după ce a văzut imaginile de la Sibiu: ”Condamnați definitiv și irevocabil”. Ilie Dumitrescu: ”Urât”
Digi Sport
Radu Naum, după ce a văzut imaginile de la Sibiu: ”Condamnați definitiv și irevocabil”. Ilie Dumitrescu: ”Urât”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump profimedia
Trump afirmă că SUA nu vor ataca Iranul înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie
salina praid inundatie profimedia
România va primi în curând de la Uniunea Europeană peste 14 milioane de euro după inundațiile din 2025
donald trump cu steagul sua in spate
Trump crede că protestele din Franța nu au legătură cu școala. El dă vina pe „islam” și „imigrația necontrolată”
parlamentul european profimedia
Parlamentul European nu va vota un buget multianual al UE care ar propune tăieri periculoase pentru România, afirmă Siegfried Mureşan
Ursula Von der Leyen
UE spune că situaţia din Marea Neagră este extrem de îngrijorătoare: „Suntem solidari cu statele membre de pe flancul estic”
Recomandările redacţiei
dragos pislaru inquam octav ganea
Pîslaru: Toate măsurile fiscale luate de guvernarea Bolojan au fost...
SIMION NAWFAL
„La fel ca în cazul lui Trump.” Simion i s-a plâns unui influencer...
Donald J Trump Delivers Prime-Time Address From The White House - 17 Dec 2025
POLITICO: UE, Canada și Lituania s-au retras de la o conferință...
Political map of Moldova, with a focus on the Ukraine and Black Sea area
Trei organizații ale românilor din Ucraina cer intervenția...
Ultimele știri
Şoferul turc implicat în accidentul produs într-o benzinărie din Călimăneşti a fost reţinut
Trump îi declară „inamici” pe toți cei care continuă să folosească termenul de „inteligență artificială” în locul celui decis de el
Trump „încă mai crede că Putin este prietenul său”, afirmă fostul consilier pentru securitate națională al președintelui SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De la viața de lux la acuzații de fraudă. Monica Gabor, implicată într-un nou scandal financiar în SUA...
Cancan
CONFESIUNEA făcută de Valeriu Gheorghiță, după moartea colonelului (rtg.) Oana Ciobanu: 'Am cunoscut-o...
Fanatik.ro
La un pas de dezastru! Retrogradarea în Liga C exclude România din lupta pentru calificarea directă la Mondial
editiadedimineata.ro
15 minute pe zi pentru ChatGPT: OpenAI dezvăluie cât de mult folosesc adolecenții inteligența artificială
Fanatik.ro
Filmul bătăii de la meciul de handbal de la Timişoara: unul dintre părinţi a ajuns la poliţie, celălalt la...
Adevărul
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni...
Playtech
Prețul record la care ar putea ajunge motorina în următoarele luni. Detaliul care poate provoca scumpiri în...
Digi FM
Megan Fox, de nerecunoscut într-un clip devenit viral. Fanii au reacționat imediat: „S-a distrus singură”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Românul care a avut o avere de două milioane €, dar a cheltuit tot! În prezent câștigă 5.000 de lei: ”Din...
Pro FM
VIDEO Celine Dion a căzut pe scenă, în fața fanilor, la Paris. Ce s-a întâmplat în timpul concertului
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ana de Armas, ținută îndrăzneață la Paris. Pantalonii foarte scurți, sacoul și cizmele cu toc i-au venit...
Adevarul
Cât ar putea ajunge factura la energie în această iarnă. Scenariile analizate de experți
Newsweek
Aviz pozitiv în Parlament pentru ca unii șoferi să ia pensie mai mare. „Munca încadrată la condiții deosebite”
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Planta aromatică asociată cu o memorie mai bună și reducerea anxietății. Ce spun cercetările despre legătura...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Michael Douglas dezvăluie numele actriței cu care a avut o aventură pe platourile de la „Basic Instinct”...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”