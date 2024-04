Tineri reținuți pentru că jefuiau vârstnici: le ofereau cadouri și le furau bunurile

Doi tineri din Constanța au fost reținuți după ce au jefuit mai multe persoane vârstnice sub pretextul oferirii de cadouri sau alte bunuri. Aceștia atacau persoanele în vârstă care locuiau singure, informează Agerpres.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa a informat luni, 8 aprilie, că polițiștii au reţinut, pentru 24 de ore, doi bărbaţi, de 25 de ani şi 33 de ani. Aceştia sunt bănuiţi de săvârşirea a două infracţiuni de tâlhărie calificată şi o infracţiune de furt. Faptele acestora au fost comise asupra unor persoane vârstnice, cei doi profitând de starea de vulnerabilitate a acestora şi de faptul că locuiau singure.

Conform unui comuicat de presă transmis de IPJ Constanța reiese faptul că: „La data de 11 ianuarie, în jurul orei 14:30, bărbaţii ar fi pătruns în locuinţa unei femei, de 87 de ani, sub pretextul că i-ar fi adus cadouri din partea unei instituţii a statului, şi i-ar fi sustras 600 de lei. La data de 16 ianuarie a.c., în jurul orei 14:30, ar fi pătruns în locuinţa unui bărbat, de 82 de ani, sub pretextul că doresc să-i vândă anumite bunuri la ofertă. Ulterior, ar fi deposedat-o pe persoana vătămată, prin violenţă, de 3.700 de lei. La data de 25 ianuarie a.c., ar fi pătruns în locuinţa unui bărbat, de 87 de ani, sub pretextul că doresc să-i vândă anumite bunuri la ofertă. Ulterior, ar fi deposedat-o pe persoana vătămată, prin violenţă, de suma de 5.000 de lei".

Suspecţii vor fi prezentaţi în ziua de 8 aprilie procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, cu propunere legală.

