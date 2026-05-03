„Velocity Robotics Team” din Brăila, „Hearts of RoBots” din Buzău, „Quantum Robotics” din București și „AI Citizens” din Focșani sunt cele patru echipe care au dominat Campionatul Mondial de robotică din Statele Unite ale Americii (SUA) și au reușit să se claseze pe primele patru poziții. Performanța tinerilor a fost lăudată pe canalele oficiale de președintele Nicușor Dan și de diplomații români din SUA.

Campionatul Mondial din Houston, SUA, s-a desfășurat între 29 aprilie și 2 mai, și au participat 330 de echipe din toate colțurile lumii, potrivit Asociației Nație prin Educație.

Dintre sutele de echipe, însă, clasamentul final a fost dominat de cele patru echipe românești.

„Velocity Robotics Team scrie ISTORIE și devine a 3-a echipă din România care câștigă Campionatul Mondial susținuți de Asociația Nație Prin Educație!! FINALA s-a jucat România VS România!! Brăila VS Buzău!!”, potrivit unei postări transmise duminică, 3 mai, de Asociația Nație prin Educație.

Pe lângă Velocity Robotics Team (locul 1), clasamentul a mai fost dominat și de Heart of RoBots (Buzău - locul al doilea), Quantum Robotics (București, locul al treilea) și AI Citizens (Focșani, locul al patrulea).

„Felicitări elevilor români din lotul național de robotică care au participat la Campionatul Mondial „FIRST Tech Challenge” din Houston, SUA, și au câștigat primele patru locuri ale acestei prestigioase competiții internaționale (...) România e mândră de voi”, a transmis președintele Nicușor Dan, pe Facebook.

Și Ambasada României în SUA a profitat de moment și a transmis că echipele românești au dominat Campionatul Mondial de robotică din SUA.

„Felicitări și celorlalte echipe din România care au reprezentat țara în această competiție - cu toții ați contribuit la acest incredibil succes și ați făcut România mândră de voi”, au transmis diplomații români.

