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Țintă aeriană depistată în apropierea graniței cu România. Două avioane F-16 au fost ridicate pentru a monitoriza situația

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F-16 avioane
Foto: Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro﻿ Facebook
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Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, luni, o ţintă aeriană ce evolua la 12 kilometri nord de Chilia, în apropierea graniţei cu România, două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană în Baza 86 Aeriană Borcea, decolând de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situaţiei.

Potrivit unui comunicat al MApN, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din Nordul judeţului Tulcea, iar la ora 05:30 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional, iar alerta aeriană pentru nordul judeţului Tulcea a încetat la 06:14, se precizează în comunicat.

Editor : S.S.

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