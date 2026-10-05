Țintă aeriană detectată în apropierea graniței: mesaj Ro-Alert în nordul județului Tulcea. Au fost ridicate două F-18 spaniole

O ţintă aeriană a fost detectată în apropierea graniţei cu Ucraina, luni noaptea, anunţă MApN, care precizează că a fost emis mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

”În noaptea de 4 spre 5 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană care evolua la est de Vâlcove, Ucraina, in proximitatea frontierei cu Romania. Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogalniceanu”, a transmis MApN lui dimineaţă.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 02.34 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Alerta aeriană a încetat la ora 03.23.

Editor : B.E.