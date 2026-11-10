Ţintă aeriană detectată la 25 de kilometri est de Sulina. Forțele Aeriene au ridicat două avioane F-16

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat, marţi seară, că a fost detectată o ţintă aeriană la 25 de kilometri est de Sulina, două aeronave F-16 fiind trimise să monitorizeze situaţia. De asemenea, locuitorii din estul judeţului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert.

„Astăzi, 10 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 25 de kilometri est de localitatea Sulina. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, au anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Ei au menţionat că Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din estul judeţului Tulcea, iar la ora 17.31 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Editor : Sebastian Eduard