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Ţintă aeriană, detectată la est de Insula Şerpilor. Două aeronave F-16 au decolat pentru a monitoriza situaţia

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F-16 avioane
Foto: Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro﻿ Facebook
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O ţintă aeriană a fost detectată, sâmbătă seară, la est de Insula Şerpilor, astfel că două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au decolat pentru a monitoriza situaţia. Autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru estul judeţului Tulcea.

„În cursul acestei seri, 14 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la est de Insula Şerpilor. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, a transmis MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din zona de est a judeţului Tulcea, iar la ora 20.51 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Editor : Sebastian Eduard

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