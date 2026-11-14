Ţintă aeriană, detectată la est de Insula Şerpilor. Două aeronave F-16 au decolat pentru a monitoriza situaţia

O ţintă aeriană a fost detectată, sâmbătă seară, la est de Insula Şerpilor, astfel că două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au decolat pentru a monitoriza situaţia. Autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru estul judeţului Tulcea.

„În cursul acestei seri, 14 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la est de Insula Şerpilor. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, a transmis MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din zona de est a judeţului Tulcea, iar la ora 20.51 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Editor : Sebastian Eduard