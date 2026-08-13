Toate spitalele publice au grupuri electrogene şi soluţii alternative de alimentare, anunță Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătăţii anunţă, joi, că, la nivel naţional, toate spitalele publice dispun de grupuri electrogene şi soluţii alternative de alimentare, inclusiv pentru secţiile şi structurile medicale exterioare. Datele centralizate arată că unităţile medicale au aproape 950 de grupuri electrogene.

„Ministerul Sănătăţii a solicitat direcţiilor de sănătate publică centralizarea situaţiei grupurilor electrogene din unităţile sanitare din întreaga ţară, pentru a verifica nivelul de pregătire şi capacitatea reală de a asigura continuitatea serviciilor medicale în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică”, a transmis, joi, Ministerul Sănătăţii, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, datele centralizate arată că, în total, la nivel naţional, unităţile sanitare dispun de 948 grupuri electrogene în 340 unităţi sanitare.

„Siguranţa pacienţilor şi continuitatea actului medical nu pot depinde de situaţii neprevăzute. De aceea, pregătirea trebuie făcută înainte ca o problemă să apară. Această verificare are un caracter strict preventiv. Nu a fost determinată de existenţa unei situaţii de urgenţă, ci de necesitatea de a cunoaşte şi actualiza din timp resursele disponibile şi eventualele vulnerabilităţi ale sistemului sanitar. Iar în sănătate, responsabilitatea înseamnă să fim pregătiţi înainte de a fi nevoie”, a declarat Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătăţii.

Ministerul Sănătăţii va continua să monitorizeze capacitatea unităţilor sanitare şi să identifice din timp ceea ce trebuie îmbunătăţit, astfel încât serviciile medicale esenţiale să poată fi asigurate în condiţii de siguranţă, indiferent de context.

Analiza Ministerului Sănătăţii vine în contextul în care, de joi, Centrala Nucleară de la Cernavodă a fost închisă, iar debitul Dunării este la un minim istoric, fără ca prognoza să se îmbunătăţească.

Editor : A.C.