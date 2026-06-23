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Video Topul celor mai atractive orașe pentru locuit din România. Care este cel mai dorit: „Mulți s-au mutat din București aici”

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topul oraselor atractive
Studiu: Brașov, Cluj-Napoca, Constanța și Timișoara sunt locurile în care cei mai mulți vor să trăiască. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Cele mai aglomerate și mai poluate orașe de la noi din țară sunt și cele mai atractive pentru români. Un studiu recent arată că Brașov, Cluj-Napoca și Constanța sunt locurile în care cei mai mulți vor să trăiască. Capitala, în schimb, a scăzut un loc și se clasează abia pe opt. De departe, însă, cea mai abruptă scădere o înregistrează Oradea, potrivit celor mai recente date din  Indexul de Atractivitate Urbană 2026, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare.

Orașul în care românii și-ar dori cel mai mult să trăiască este cel de la poalele Tâmpei, Brașovul.

„Serviciile, costurile de zi cu zi, dar și locurile de muncă atrag tot mai mulți români în această zonă”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

„O gamă foarte variată de locuri de muncă. Am foarte mulți prieteni care s-au mutat din București în Brașov”, spune o altă doamnă.

„E un oraș civilizat și frumos”, spune cineva.

„Foarte multe persoane vin, de fapt, la studii în Brașov și apoi rămân aici”, e de părere altcineva.

„Cluj-Napoca ocupă locul al doilea în topul celor mai atractive din România, cu un scor al atractivității de 7,3 și un scor al calității vieții de 8,2. Orașul este apreciat pentru oportunitățile de angajare, dar și pentru evenimentele culturale și sportive”, transmite, din Cluj-Napoca, jurnalistul Digi24, Bianca Timșa.

„Pentru copii, întotdeauna există locuri unde se pot distra”, spune o doamnă.

„Persoanele sunt foarte primitoare, sunt calde cu tine și te ajută. Locurile pe care le poți vizita, atât pentru locuri de angajare, cât și pentru facultăți”, concluzionează un tânăr stabilit în Cluj.

Podiumul este completat de Constanța, potrivit raportului Institutului pentru Orașe Vizionare.

Deși oferă cele mai mari salarii din toată țara, Capitala a căzut în preferințele românilor până pe locul 8.

„Sigur că sunt și multe oportunități, dar este și mult stres social, traficul și toate celelalte”, spune Felix Tătaru, președintele Institutului pentru Orașe Vizionare.

„Oradea înreagistrează cea mai abruptă scădere a punctajului și se situează pe locul al șaselea. O explicație ar putea să fie numărul mare de lucrări edilitare, care blochează orașul în anumite zone esențiale”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

„Mi se pare un oraș foarte bine structurat, m-aș muta aici!”, spune un tânăr.

Cele mai mari creșteri în acest top al atractivității le au orașele mici și medii. Printre ele, Sibiu, Alba Iulia și Arad.

Top 10 orașe atractive din România (2026)
sursa: Institutul pentru Orașe Vizionare

1. Brașov
2. Cluj-Napoca
3. Constanța
4. Timișoara
5. Sibiu
6. Oradea
7. Iași
8. București
9. Alba Iulia
10. Arad

Editor : Izabela Zaharia

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