Timișorenii sunt campioni la încărcarea mașinilor electrice. Datele autorităților arată că stațiile publice de încărcare din Timișoara sunt cele mai folosite din toată țara. Drept urmare, aproximativ 5.000 de tone de dioxid de carbon nu au mai ajuns în aer, spun reprezentanții primăriei. Topul este completat de Cluj-Napoca, Satu Mare, Pitești și Reșița. Din clasament lipsește, însă, Capitala. Explicația este simplă: în București nu există stații publice de încărcare, toate sunt private.

16 stații publice de încărcare pentru mașinile electrice funcționează, în prezent, în Timișoara. Șoferii le găsesc în zona centrală și pe câteva bulevarde intens circulate.

„E mult mai ușor, mult mai puțină cheltuială, că eu am și panouri electrice. Eu zic că bine, mai puțină poluare”, spune un șofer.

Întrebat de ce a optat pentru o mașină electrică, un alt șofer răspunde: „E consumul puțin și e ok”.

Chiar și așa, posesorii de mașini electrice simt nevoia deja de o îmbunătățire a infrastructurii verzi.

„Este un lucru bun. O să avem mai puține noxe, pe care le respirăm. Să fie cât mai multe stații, pentru că deja majoritatea sunt arhipline”, e de părere altcineva.

„Cu siguranță, ar fi mult mai bine dacă ar fi și mai multe stații de încărcare. Economisesc foarte mulți bani pentru treaba asta și ne ajută, clar”, spune un alt posesor de mașină electrică.

Tendința se observă și la nivel național: din ce în ce mai multe orașe investesc în stațiile publice de încărcare a mașinilor electrice.

„Următoarele orașe în topul folosirii stațiilor de încărcat pentru mașinile electrice sunt: Cluj-Napoca, Satu Mare, Pitești și Reșița”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

În acest clasament nu se regăsește, însă, și Capitala. Motivul este că Bucureștiul nu are stații publice de încărcare a mașinilor electrice.

Potrivit datelor colectate de Primăria Timișoara, orașul este lider național la consumul de energie pentru vehicule electrice: aproape 5 gigawați-oră, doar în ultimul an.

„Avem aproximativ 5.000 de tone de dioxid de carbon care nu au mai ajuns în aerul pe care îl respirăm. Avem, deja, în licitație 21 de alte stații și căutăm finanțări pentru a extinde și mai mult această rețea”, a transmis, pentru Digi24, Silvana Andreaș, purtător de cuvânt Primăria Timișoara.

Pentru această investiție este nevoie de 4 milioane de lei, cu tot cu TVA.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia