Trafic blocat pe DN 7, după ce un TIR încărcat cu băuturi energizante s-a răsturnat peste o mașină parcată

Data publicării:
accident
Trafic blocat pe DN 7, după ce un TIR încărcat cu băuturi energizante s-a răsturnat peste o mașină parcată. Foto: IPJ Vâlcea

Traficul rutier este blocat, marţi seară, pe DN 7, în localitatea Bujoreni, judeţul Vâlcea, după ce un TIR s-a răsturnat peste un autoturism parcat. Nimeni nu a fost rănit în urma accidentului.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din judeţul Covasna, în timp ce conducea un ansamblu auto încărcat cu băuturi energizante, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, răsturnându-se peste un autoturism parcat în afara părţii carosabile”, a anunţat IPJ Vâlcea.

În urma accidentului, nu s-au înregistrat persoane rănite, doar pagube materiale.

Şoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Traficul rutier în zona producerii accidentului este blocat temporar, pentru a permite intervenţia echipajelor specializate şi efectuarea operaţiunilor de degajare a carosabilului.

Pentru autoturisme, ruta alternativă recomandată este pe DJ 703L – Râmnicu Vâlcea – Dăeşti – Călimăneşti.

Şoferii sunt sfătuiţi să respecte indicaţiile poliţiştilor aflaţi în teren şi să manifeste prudenţă sporită la volan.

Editor : A.P.

