Trafic blocat pe Valea Oltului: accident cu patru răniți în zona Câineni

Patru persoane au fost rănite în urma unui accident produs duminică, pe Valea Oltului, în zona localităţii Câineni, traficul fiind blocat pe ambele sensuri.

„Pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, la kilometrul 231+500 de metri, în apropierea localităţii Câineni, judeţul Vâlcea, s-a produs un accident rutier între două autoturisme”, potrivit unui anunț al Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Cei patru răniți sunt evaluați medical la faţa locului.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers. Conform sursei citate, circulaţia urmează să fie reluată după ora 8.00.

