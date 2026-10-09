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Traficul de mărfuri pe Dunăre, blocat la kilometrul 280. AAOPFR acuză autorităţile că nu au luat măsuri pentru deblocare

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dunare la portile de fier
Debitul Dunării va crește, avertizează hidrologii. Foto: Facebook
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Traficul fluvial de mărfuri este în continuare blocat în ambele sensuri, la kilometrul 280 al Dunării, unde sunt imobilizate 30 de împingătoare şi nave autopropulsate, precum şi peste 100 de barje, în condiţiile în care autorităţile nu au luat măsuri concrete pentru reluarea navigaţiei, au transmis vineri reprezentanţii Asociaţiei Armatorilor şi Operatorilor Portuari-Fluviali din România (AAOPFR) şi cei ai Organizaţiei Patronale Constanţa Port Business Association (CPBA).

"În ciuda numeroaselor sesizări şi adrese transmise către autorităţile competente, până în prezent nu au fost adoptate măsuri concrete pentru deblocarea situaţiei de la kilometrul 280 al Dunării, unde traficul fluvial de mărfuri continuă să fie întrerupt în ambele sensuri, atât către Portul Constanţa, cât şi dinspre acesta către porturile dunărene. Mai mult, la faţa locului nu se observă activităţi sau mobilizări de echipamente şi resurse care să indice pregătirea ori începerea lucrărilor de dragaj necesare restabilirii condiţiilor de navigaţie. Situaţia este cu atât mai îngrijorătoare cu cât prognozele indică o posibilă scădere suplimentară a nivelului Dunării", precizează cele două organizaţii într-un comunicat.

În acelaşi timp, armatorilor nu li se permite să efectueze lucrări de dragaj în regie proprie, deşi şi-au exprimat disponibilitatea de a se implica direct în identificarea şi aplicarea unor soluţii pentru deblocarea traficului fluvial, au subliniat reprezentanţii AAOPFR şi CPBA.

Potrivit sursei citate, blocajul generează pierderi economice semnificative, întârzieri în livrarea mărfurilor şi perturbări ale lanţurilor logistice.

"În lipsa unei intervenţii urgente şi eficiente din partea autorităţilor, mai multe companii de navigaţie îşi coordonează, în prezent, eforturile pentru identificarea unor soluţii alternative care să permită reluarea, cel puţin parţială, a transporturilor şi continuarea livrării mărfurilor către destinaţiile finale", se menţionează în comunicat.

Cele două organizaţii avertizează că aceste demersuri reprezintă o încercare de limitare a efectelor economice ale blocajului, însă nu pot substitui intervenţiile necesare pentru restabilirea condiţiilor normale de navigaţie.

În opinia acestora, fiecare zi de întârziere reduce posibilităţile de reluare a traficului şi amplifică riscul transformării actualului blocaj într-o criză majoră a transportului fluvial.

"Facem, încă o dată, apel la autorităţile responsabile să trateze această situaţie cu maximă prioritate şi să dispună de urgenţă măsurile necesare pentru deblocarea traficului fluvial pe Dunăre. Situaţia nu mai permite noi amânări. Fiecare zi care trece fără măsuri concrete şi eficiente generează pierderi economice tot mai mari, accentuează perturbarea fluxurilor comerciale regionale şi amplifică riscurile pentru întregul sector al transporturilor fluviale pe Dunăre", susţin reprezentanţii celor două organizaţii.

În data de 6 octombrie, un incident a afectat şenalul navigabil şi transportul mărfurilor către Portul Constanţa în zona kilometrului 280.

AAOPFR reprezintă 80% din capacitatea de transport fluvial a României şi 50% din capacităţile portuare fluviale ale ţării.

Cele două organizaţii reprezintă principalii operatori economici din porturile Constanţa, Midia şi Mangalia, atât mari investitori locali cât şi grupuri internaţionale prezente prin investiţii locale în aceste porturi, cu o majoritate de cel puţin două treimi din operatorii portuari ce realizează peste 70% din traficul de mărfuri.

Editor : A.P.

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