Transalpina se închide începând de sâmbătă, între Rânca şi Obârşia Lotrului, din cauza vremii nefavorabile.

„Începând de astăzi, 31.10.2026, ora 14:00, circulaţia rutieră se închide pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile”, anunţă CNAIR.

Înainte de instituirea măsurii de închidere, un utilaj de deszăpezire al SDN Târgu Jiu va face o ultimă revizie a sectorului de drum, pentru a verifica dacă mai există autovehicule pe traseul care urmează să fie închis.

„După închiderea circulaţiei, nu vor mai fi efectuate revizii şi nu va mai fi permis accesul autovehiculelor pe acest sector de drum”, avertizează CNAIR.

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Instituţia recomandă şoferilor să respecte măsurile instituite şi să nu încerce să pătrundă pe sectorul închis.

În zona submontană şi montană a judeţelor Gorj şi Mehedinţi sunt prognozate precipitaţii importante cantitativ, cu acumulări de 50–70 l/mp.

Totodată, pe fondul scăderii temperaturilor, în special în zona montană înaltă şi în zona de creastă, sunt posibile precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, precum şi apariţia unor condiţii care pot afecta siguranţa circulaţiei.

Editor : B.E.