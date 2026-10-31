Live TV

Video Traficul rutier pe Transalpina - DN 67C a fost închis de sâmbătă, 31 octombrie, între Rânca și Obârșia Lotrului

Data actualizării: Data publicării:
inspectorii analizeaza starea soselei
Foto: Facebook/DRDP Craiova
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Transalpina se închide începând de sâmbătă, între Rânca şi Obârşia Lotrului, din cauza vremii nefavorabile.

„Începând de astăzi, 31.10.2026, ora 14:00, circulaţia rutieră se închide pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile”, anunţă CNAIR.

Înainte de instituirea măsurii de închidere, un utilaj de deszăpezire al SDN Târgu Jiu va face o ultimă revizie a sectorului de drum, pentru a verifica dacă mai există autovehicule pe traseul care urmează să fie închis.

„După închiderea circulaţiei, nu vor mai fi efectuate revizii şi nu va mai fi permis accesul autovehiculelor pe acest sector de drum”, avertizează CNAIR.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Instituţia recomandă şoferilor să respecte măsurile instituite şi să nu încerce să pătrundă pe sectorul închis.

În zona submontană şi montană a judeţelor Gorj şi Mehedinţi sunt prognozate precipitaţii importante cantitativ, cu acumulări de 50–70 l/mp.

Totodată, pe fondul scăderii temperaturilor, în special în zona montană înaltă şi în zona de creastă, sunt posibile precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, precum şi apariţia unor condiţii care pot afecta siguranţa circulaţiei.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
482191782_1036873758300630_938301279193905301_n
1
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de...
euro bani bacnote
2
Anchetatorii au aflat cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați de vameși pe...
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
3
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean-Luc Picard din...
buletin de vot urna inquam octav ganea
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare: primul sondaj după...
luca niculescu foto facebook
5
Niculescu: „Am decis, după discuţiile cu Sorin Grindeanu şi ministrul Nazare, să rezolvăm...
Jelena Djokovic "rupe" tăcerea: "Tot ce făceam eu era invizibil!"
Digi Sport
Jelena Djokovic "rupe" tăcerea: "Tot ce făceam eu era invizibil!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
transfagarasan foto cnair ok
Traficul rutier, închis pe Transfăgăraşan din cauza vremii. Se înregistrează ninsoare, ceaţă şi temperaturi scăzute
podul de pe autostrada Sibiu-Făgăraş
Cum avansează lucrările la Autostrada Sibiu - Făgăraș. Stadiul pe cele patru tronsoane
taxa pod giurgiu ruse
Sindicatul Drumarilor anunță că CNAIR pregătește concedieri colective după eliminarea taxelor de pod. Câte posturi sunt vizate
autostrada transilvania cristian pistol
Circulația pe două noi secțiuni ale Autostrăzii Transilvania (A3) ar putea fi deschisă până la finalul anului
pod ungheni
Podul peste Prut de la Ungheni, care leagă România de Republica Moldova, a ajuns la un stadiu fizic de 56%. Când va fi finalizat
Recomandările redacţiei
Contor de energie electrică.
Ce prețuri ne așteaptă la curent și gaze: trei scenarii prezentate de...
photo-collage.png - 2026-10-31T122045.463
Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul...
CONGRES USR TIMISOARA sursa USR 7
USR își alege noul Consiliu Național. Fritz: „Nu poate Grindeanu să...
vot, Alegerile parlamentare au loc duminica, 1 decembrie 2024.
Cine ar câștiga alegerile parlamentare dacă românii ar vota duminică...
Ultimele știri
Zelenski: Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a Ucrainei. Aproape 280.000 de familii au rămas fără curent electric
Cum a înșelat o profesoară din Germania statul timp de 16 ani: și-a luat concediu medical și a început să practice scuba diving
Ce se întâmplă cu balcoanele închise fără autorizație: mesajul ministrului Dezvoltării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce fac franțuzoaicele pentru a arăta impecabil după 50 de ani. Secretele lor de frumusețe nu au legătură cu...
Cancan
Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
Daniel Șendre, reacție acidă despre varianta Răducioiu la Dinamo. „Acționarii trebuie să se mai gândească. De...
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Unde a ajuns Florin Andone, atacantul României la Euro 2016! Rupe plasele la o echipă de liga a patra, pe o...
Adevărul
Povestea castanelor comestibile din România, delicatesele toamnei, găsite tot mai rar în piețe. Cum se făcea...
Digieconomic
Când trebuie declarați la ANAF banii obținuți din vânzări pe Vinted, OLX și alte platforme. Explicațiile unui...
Digi FM
De ce se înmoaie murăturile în borcan. Greșelile care le strică textura și cum le păstrezi crocante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gestul lui Jose Mourinho, aflat în spatele Sandrei Diaz, a împărțit lumea în două: "Dezgustător!"
Pro FM
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani și a primit un cadou neobișnuit de la cei trei copii: "Mi-am dorit doar...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jack Nicholson, departe de Hollywood la 89 de ani. Michael Douglas dezvăluie cum trăiește legendarul actor...
Adevarul
Transsemenic, drumul de poveste din Banatul Montan care leagă satele pemilor de stațiunea Semenic
Newsweek
Kelemen Hunor tună și fulgeră pentru indexarea pensiilor. Pensionarii au pierdut 600 lei în 2 ani. Se mai dau?
Digi FM
Cum să-ți încălzești casa fără să crească factura la gaze. Trucul simplu cu apă care te scapă de frig
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
Nu ai mai văzut așa ceva. Obiceiul bizar al unui tigru i-a uimit pe oameni: ”Ai pune pariu că e o pasăre!”
Film Now
Jennifer Lawrence, moment stânjenitor cu Bradley Cooper la filmări. Ce i-a spus actrița după un sărut
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...