Tragedie în Botoșani: Doi frați au murit după ce au fost loviți de trăsnet pe câmp

Vreme la extreme în România. Sudul țării se topește la temperaturi de peste 40 de grade celsius, în timp ce județele din nordul și vestul țării sunt măturate de furtuni. În Botoșani, doi frați au avut parte de o moarte tragică, după ce au fost loviți de un trăsnet pe câmp.

Tragedia a avut loc marți, când cei doi, un bărbat de 52 de ani și sora lui de 45, s-au dus să mute animalele care se aflau la păscut.

Când furtuna a devenit puternică, cei doi au decis să se adăpostească sub un copac. Acolo au și fost găsiți, căzuți unul peste altul, iar copacul spintecat în două de un trăsnet, scrie Monitorul de Botoșani.

Trupurile neînsuflețite ale celor doi au fost găsite de un vecin, care a sunat imediat la familie și primărie. La fața locului a ajuns și o ambulanță.

„Aseară, în jurul orei 19.30, înnourase puternic, a fost și o atenționare Ro-alert. Cred ca ei țineau acolo animale și au mers sa le mute, mulgă, și i-a prins acolo vremea urâtă și au fost loviți de un trăsnet. Sunt probleme prin sat din cauza vijeliilor, a mai căzut tensiunea, dar încercăm să sunăm. Am fost solicitați pentru două persoane care au fost fulgerate în cursul zilei de 25 Iulie. S-au găsit de către localnici pe câmp în cursul dimineții de 26. Am constatat decesul fiind fulgerați, aflați sub un copac”, a precizat medicul Mariana Carp, din cadrul SJA Botoșani.

