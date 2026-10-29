Tragedie în Maramureș: O femeie a fost împușcată mortal cu o armă de vânătoare

Accident mortal într-o pădure din Maramureș. O femeie a fost împușcată mortal cu o armă de vânătoare. Un bărbat a tras în direcția ei după ce ar fi confundat-o cu un animal.

Tragedia a avut loc în localitatea Poienile de sub Munte din județul Maramureș. Femeia de 45 de ani a murit după ce a fost împușcată în zona gâtului.

Polițiștii au fost sesizați ieri seară, în jurul orei 21:00, și au găsit-o pe femeie fără suflare.

Din primele verificări, un bărbat de 35 de ani ar fi tras cu o armă de vânătoare în direcția femeii, pe care ar fi confundat-o cu un animal sălbatic. Acesta a fost identificat și se află acum în custodia polițiștilor pentru audieri, dar și verificări suplimentare.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia și să dispună măsurile legale.

Editor : A.P.