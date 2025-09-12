Tragedie la o școală din Maramureș: Un băiat de 12 ani a murit, după ce i s-a făcut rău la finalul orelor de curs

Tragedie la o școală din Maramureș. Un copil de 12 ani a murit vineri, după ce s-a prăbușit din senin în fața școlii, la finalul cursurilor. Zeci de minute s-au chinuit medicii să îl resusciteze, însă fără succes.

Tragedie la o școală din județul Maramureș, unde un băiat de 12 ani a căzut secerat la pământ, fără suflare, după terminarea cursurilor.

Martorii la tragicul eveniment au sunat imediat la 112. Au fost mobilizate două echipaje, unul de prim ajutor SMURD și un echipaj de terapie intensivă mobilă. Medicii au început să facă manevrele de resuscitare timp de mai multe minute, însă copilul nu a răspuns, iar medicul a fost nevoit să declare decesul.

Necropsia va spune cu exactitate care a fost cauza decesului.

Nu se știe deocamdată dacă există un istoric medical în cazul copilului de 12 ani.

