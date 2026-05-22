Tragedie la petrecerea de final de liceu: Un tânăr de 18 ani a fost găsit mort în Dunăre, după ce a sărbătorit banchetul la o pensiune

Un tânăr de 18 ani a fost găsit mort în Dunăre, după ce a sărbătorit banchetul la o pensiune.

Un tânăr de 18 ani a fost găsit înecat în Dunăre, după ce venise pentru banchet la o pensiune din zona Clisura Dunării. Elevul de 18 ani se afla împreună cu colegii să sărbătorească finalul de an școlar împreună cu diriginta clasei la o pensiune de Clisura Dunării, în localitatea Dubova din județul Mehedinți.

Petrecerea a avut loc joi seara, iar vineri dimineață elevul respectiv i-a spus unui coleg că merge pe ponton pentru a vedea răsăritul. Când au observat că tânărul a dispărut, colegii au sunat la 112 și au cerut ajutorul celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mehedinți.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi informează, vineri, că poliţiştii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Mehedinţi au fost sesizaţi că un tânăr de 18 ani, din judeţul Braşov, ar fi părăsit voluntar o pensiune din localitatea Dubova, la care se afla cazat, şi nu a mai revenit.

„La faţa locului s-au deplasat, de îndată, efective mărite din cadrul IPJ Mehedinţi, IJJ Mehedinţi, STPF Mehedinţi şi ISU Mehedinţi care au efectuat căutări atât pe teren, cât şi pe fluviul Dunărea. Din nefericire, tânărul a fost găsit decedat în Dunăre”, precizează sursa citată.

Trupul băiatului a fost găsit cu ajutorul unei drone și a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Mehedinţi pentru necropsie şi stabilirea cauzelor decesului.

Mai multe anchete sunt în desfășurare pentru a se stabili ce s-a întâmplat, dacă este vorba despre un accident.

Editor : A.P.

