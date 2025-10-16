Live TV

Tragerile LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - Joi, 16 octombrie 2025. Report de aproape 8.000.000 de euro la 6 din 49

Data publicării:
bile loto
Aflați numerele norocoase imediat după extragere, începând cu ora 18:35.
Din articol
Numerele câștigătoare la tragerile loto de joi, 16 octombrie: Report la Loto 6 din 49, categoria I: aproape 8 milioane de euro Report la Joker, categoria I: aproape 7 milioane de euro Report la Loto 5 din 40: peste 100.000 de euro

Loteria Română organizează joi, 16 octombrie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 12 octombrie, au fost acordate peste 28.700 de câștiguri în valoare totală de peste 2,63 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la tragerile loto de joi, 16 octombrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Report la Loto 6 din 49, categoria I: aproape 8 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 40,29 milioane de lei (peste 7,91 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,32 milioane de lei (peste 652.100 de euro).

Report la Joker, categoria I: aproape 7 milioane de euro

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,13 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,31 milioane de lei (peste 258.600 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 55.000 de lei.

Report la Loto 5 din 40: peste 100.000 de euro

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 569.300 de lei (peste 111.700 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 27.100 de lei.

Editor : B.E.

