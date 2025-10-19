Tragerile speciale ale toamnei LOTO 6/49, Joker, 5/40 - Duminică, 19 octombrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro la 6 din 49

Loteria Română organizează duminică, 19 octombrie, tragerile speciale ale toamnei. Este suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. La tragerile loto de joi, 16 octombrie, Loteria Română a acordat peste 27.900 de câștiguri în valoare totală de peste 2,09 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la tragerile loto de duminică, 19 octombrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Fondul de câștiguri, suplimentat pentru trei jocuri

Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 100.000 de lei

JOKER – 50.000 de lei

LOTO 5/40 – 25.000 de lei

Report la 6/49, categoria I: peste 8 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 41,05 milioane de lei (peste 8,06 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,42 milioane de lei (peste 673.500 de euro).

Report la Joker, categoria I: aproape 7 milioane de euro

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,46 milioane de lei (peste 6,97 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.900 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 79.800 de lei.

Report la 5/40, categoria I: peste 126.000 de euro

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 643.400 de lei (peste 126.400 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 36.800 de lei.

Editor : Ș.R.