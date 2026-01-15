Șocul noilor taxe mărite nu ocolește pe nimeni. Fostul președinte al României Traian Băsescu a vorbit la Digi24 despre austeritatea impusă de Guvernul Bolojan și cum a simțit chiar el efectele acestor măsuri. S-a trezit cu un impozit pe casă mai mult decât dublu. Interviul integral cu fostul șef al statului va fi difuzat duminică, de la ora 14:00, la emisiunea „În fața ta”.

Claudiu Pândaru: Dumneavoastră v-a venit decizia de impunere. Cât plătiți?

Traian Băsescu: Da. La casă 2.200 lei, iar la mașină zero, că n-am.

Claudiu Pândaru: Și la casă față de cât?

Traian Băsescu: Față de 800 și ceva de lei.

Claudiu Pândaru: Deci e o creștere...

Traian Băsescu: E o creștere consistentă, dar cred că acum s-a ajuns la un impozit corect raport cu un apartament de 154m². Dacă nu putem plăti cei 2.000 lei pe lună, ne ducem la un apartament.

Florin Negruțiu: Plătiți pe lună, nu pe an.

Traian Băsescu: Scuze, deci dacă nu putem plăti cei 2.200 lei pe lună, ne ducem la un apartament cu două camere, pensionari fiind, dar deocamdată putem plăti.

Claudiu Pândaru: Însă reacția societății în fața acestor creșteri? Cum ați califica-o?

Traian Băsescu: Eu cred că românii, mai ales cei cu venituri mici, fie că salariați, fie că pensionari, au fost copleșiți de numărul mare de taxe care au venit peste ei la acest început de an. Taxe, accize și la combustibil, taxă la casă, taxă la mașină, taxă la școală, taxă la toate au crescut, și românii au fost copleșiți.

Cred că este un lucru pe care trebuia să-l sesizeze Guvernul. Au fost în total 17 taxe și accize și impozite mărite. O listă de 17. Fiecare român a fost lovit cel puțin de cinci, șase dintre ele. Nu mai vorbim, că s-a suprapus și pe reducerile de sporuri în companiile de stat și la aparatul de stat. Deci au fost multe lovituri dintr-odată. În ce parte se întorcea, românul se trezea cu o roșie în față. Știi, dădea la dreapta, avea altă lovitură.

