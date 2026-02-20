Live TV

Traian Simionca, primarul suspendat din Livezile care este acuzat că a agresat sexual o angajată, a fost plasat în arest la domiciliu

Data publicării:
Imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său.
Imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Sursa foto: Bistriteanul.ro

Tribunalul Bistriţa-Năsăud a decis înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arest la domiciliu pentru primarul suspendat din comuna Livezile, Traian Simionca, inculpat pentru agresiune sexuală.

Măsura arestului preventiv ar fi urmat să expire la finalul zilei de 22 februarie, însă Tribunalul a decis ca, începând cu data de 19 februarie şi până în 20 martie, acesta să fie plasat în arest la domiciliu, cu obligaţia de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Traian Simionca s-a aflat în arest preventiv timp de două luni.

Edilul suspendat din comuna Livezile este cercetat penal pentru agresiune sexuală, violarea vieţii private şi influenţarea declaraţiilor, după ce, la începutul lunii noiembrie a anului trecut, a distribuit pe o reţea de comunicare imagini cu el şi o angajată, în ipostaze intime, în biroul său de la primărie.

Editor : A.P.

