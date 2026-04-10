Transportul public în București în noaptea de Înviere. STB: tramvaiul 41 și 25 de linii de noapte disponibile. Metroul circulă non-stop

Bucureștenii vor avea la dispoziție, în noaptea de Înviere, 25 de linii de noapte ale STB, dar și tramvaiul 41, care va circula până la ora 3:00, potrivit unui anunț al Primăriei Capitalei. La rândul său, Metrorex a anunțat că transportul subteran va fi disponibil non-stop sâmbătă noapte, trenurile succedându-se însă la intervale mai mari.

STB va avea program de weekend în intervalul 10-13 aprilie

În zilele de 10, 11, 12 şi 13 aprilie, autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele Societăţii de Transport Bucureşti (STB) circulă în regim de weekend. Astfel, programul orar este acelaşi ca într-o zi lucrătoare, între orele 05.00 – 23.00, însă cu o flotă de autovehicule „uşor redusă”.

În noaptea de Înviere, bucureştenii au la dispoziţie 25 de linii de noapte. Lista şi traseele acestora pot fi găsite aici.

„În plus, în noaptea de Înviere, menţinem în circulaţie linia de tramvaie 41, până în jurul orei 03.00, la intervale de succedare de 20 de minute. Să aveţi drumuri bune şi sărbători liniştite!”, mai precizează STB.

Cum circulă metroul de Înviere

Metroul bucureştean va circula, în noaptea de Înviere, până la ora 1.00 la interval de 10 minute, iar între 1:00 şi 5:00 la un interval de aproximativ 20 de minute. Potrivit Metrorex, în perioada Sărbătorilor Pascale, 10 - 13 aprilie, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele, conform graficelor pentru zilele de weekend şi sărbători legale.

Pentru evitarea oricăror incidente, accesul în metrou cu lumânări sau candele aprinse este „strict interzis”, precizează sursa citată.

Editor : B.E.