Transportul public în București în noaptea de Înviere. STB: tramvaiul 41 și 25 de linii de noapte disponibile. Metroul circulă non-stop

tramvai 41 noaptea
STB va avea program de weekend în intervalul 10-13 aprilie Cum circulă metroul de Înviere

Bucureștenii vor avea la dispoziție, în noaptea de Înviere, 25 de linii de noapte ale STB, dar și tramvaiul 41, care va circula până la ora 3:00, potrivit unui anunț al Primăriei Capitalei. La rândul său, Metrorex a anunțat că transportul subteran va fi disponibil non-stop sâmbătă noapte, trenurile succedându-se însă la intervale mai mari.

STB va avea program de weekend în intervalul 10-13 aprilie

Potrivit Primăriei Capitalei, în perioada 10 - 13 aprilie, mijloacele de transport în comun ale STB vor circula după un orar similar celui dintr-o zi lucrătoare, dar cu o flotă de autovehicule uşor redusă. În noaptea de Înviere, societatea pune la dispoziţie 25 de linii de noapte, iar în plus menţine în circulaţie linia de tramvaie 41, până în jurul orei 03:00, la intervale de succedare de 20 de minute.

În zilele de 10, 11, 12 şi 13 aprilie, autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele Societăţii de Transport Bucureşti (STB) circulă în regim de weekend. Astfel, programul orar este acelaşi ca într-o zi lucrătoare, între orele 05.00 – 23.00, însă cu o flotă de autovehicule „uşor redusă”.

În noaptea de Înviere, bucureştenii au la dispoziţie 25 de linii de noapte. Lista şi traseele acestora pot fi găsite aici.

„În plus, în noaptea de Înviere, menţinem în circulaţie linia de tramvaie 41, până în jurul orei 03.00, la intervale de succedare de 20 de minute. Să aveţi drumuri bune şi sărbători liniştite!”, mai precizează STB.

Cum circulă metroul de Înviere

Metroul bucureştean va circula, în noaptea de Înviere, până la ora 1.00 la interval de 10 minute, iar între 1:00 şi 5:00 la un interval de aproximativ 20 de minute. Potrivit Metrorex, în perioada Sărbătorilor Pascale, 10 - 13 aprilie, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele, conform graficelor pentru zilele de weekend şi sărbători legale.

Pentru evitarea oricăror incidente, accesul în metrou cu lumânări sau candele aprinse este „strict interzis”, precizează sursa citată.

Top Citite
Xi Jinping inspectează soldații
1
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
2
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
girofar al unei masini de politie
3
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers...
donald trump (1)
4
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când...
un submarin rusesc este urmarit de o nava britanica
5
„Preşedintelui Putin îi spun: «Vă vedem»”. Armata britanică anunţă că a urmărit trei...
Rinat Ahmetov i-a lăsat "mască" pe toți, după moartea lui Mircea Lucescu: "Promisiune încălcată!"
Digi Sport
Rinat Ahmetov i-a lăsat "mască" pe toți, după moartea lui Mircea Lucescu: "Promisiune încălcată!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
STB
Scumpiri în lanț în București: biletul STB ar putea ajunge la 5 lei, după ce și Metrorex a anunțat majorări
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Summit B9 și al Țărilor Nordice, la București: Mark Rutte, invitat. Donald Trump nu va participa
10 APR_Cum ne sustinem metabolismul
Medic nutriționist: „Sărbătorile fără probleme digestive nu cer restricții, ci alegeri mai inteligente”
Paște Ucraina
Sirenele de alarmă au sunat la Kiev, după ce Putin a anunțat un armistițiu de Paște, de 32 de ore
copil suparat
Paște departe de familie. Drama copiilor ai căror părinți muncesc peste hotare: „Se confruntă cu sentimente de abandon”
Recomandările redacţiei
Viktor Orban
Problema „calului troian”. Cele cinci opțiuni la care poate apela...
Siegfried Muresan ţine un discurs în Parlamentul European.
Bugetul UE pentru următorii 7 ani. Siegfried Mureșan: Prioritatea va...
profimedia-0896348480
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit...
mircea lucescu emanuel rosu
„S-a simțit rău și a pierdut kilograme”. Jurnalistul care i-a luat...
Ultimele știri
Fractură în baza de susținători MAGA. Figuri cheie din ambele tabere ale mișcării îl critică pe Donald Trump
Serghei, realizatorul emisiunii de satiră politică de la Digi24, a anunțat că va deveni tată
UE analizează relația cu Ungaria, după dezvăluirile privind legăturile cu Rusia. Siegfrid Mureșan: „Să stăm departe de acest virus”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gianluca Vacchi, pictorial de senzație alături de partenera lui mai tânără cu 27 de ani decât el. Imaginile...
Cancan
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Fanatik.ro
Concert pe Arena Naţională la câteva ore după ce sicriul lui Mircea Lucescu a părăsit stadionul! Ce eveniment...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
România, printre aliații preferați ai lui Donald Trump? Avantaj real sau risc ascuns. „Dacă apele din jur...
Adevărul
Donald Trump pregătește o mutare majoră: SUA ar putea retrage o parte a trupelor din Europa, pe fondul...
Playtech
Cât îți crește factura la curent în perioada Paștelui dacă folosești cuptorul electric. Calcul în funcție de...
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Turcii au văzut ce a făcut Șumudică la sicriul lui Mircea Lucescu: "Așa ceva n-ați mai văzut"
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
David Duchovny, cum nimeni nu l-a mai văzut. Cu perucă blondă și ruj roșu aprins, îmbrăcat în haine de...
Adevarul
Decese și dispariții misterioase în rândul savanților legați de programe clasificate ale SUA. Al nouălea om...
Newsweek
Se schimbă vârsta standard de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul în care te-ai născut?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...