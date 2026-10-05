Trapperul Ian a luat control judiciar pentru 60 de zile după ce a urinat în public.

Judecătorii au dispus control judiciar pentru 60 de zile pentru trapperul Ian, reținut ieri pentru 24 de ore după ce a fost filmat în timp ce urina pe scena de la Arenele Romane din București.

El fusese acuzat de ultraj contra bunelor moravuri.

Controlul judiciar de 60 de zile este o măsură preventivă mai ușoară (alternativă la arestul preventiv sau la domiciliu) prin care un inculpat este cercetat în stare de libertate, dar este obligat să respecte anumite restricții și reguli stricte stabilite de procuror sau de instanță.

Printre altele, Ian este obligat să se prezinte la organul de urmărire penală sau la instanță ori de câte ori este chemat și să să se prezinte la secția de poliție desemnată pentru supraveghere, conform programului stabilit.

Precizările Poliției

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public cu privire la comportamentul unui bărbat, în contextul unui eveniment public desfășurat în Capitală, facem următoarele precizări:

În urma imaginilor apărute în mediul online, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unei fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat persoana în cauză, aceasta fiind invitată la sediul Secției 14 Poliție, în vederea efectuării de verificări și audieri.

În continuare, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Precizăm că, pe parcursul cercetărilor, sunt respectate toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege”, arată comunicatul de ieri al Poliției.

Cunoscutul trapper Ian a fost filmat în timp ce urina pe scenă, în fața publicului.

Editor : Matthew Garvey | Sebastian Eduard