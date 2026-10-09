Trapperul care a urinat pe scenă în fața spectatorilor, printre care erau și minori, își cere acum scuze pentru gestul șocant. Artistul spune că nu s-a gândit că sunt copii în public și că a fost o chestiune de impuls.

Trapperul Ian a fost și reținut pentru 24h pentru fapta sa și acum este cercetat sub control judiciar.

„Vreau să fie clar o singură chestie: nu am avut niciodată nicio intenție negativă față de oamenii de acolo, față de fanii mei, față de muncă altcuiva. Nu a fost niciodată în capul meu gândul ăsta: hai să mă... pe munca cuiva. O secundă n-a fost treaba de așa ceva, Doamne ferește. Pur și simplu am acționat din impuls. Nu m-am gândit că sunt minori acolo. Pur și simplu nu mi-a venit în cap. Publicul nostru, nu prea mai e alcătuit din minori., Știu că sunt idiot, dar nu m-am gândit. Îmi cer scuze față de oamenii ăștia„, a fost mesajul trapperului Ian.

Editor : S.S.