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Video Trapperul Ian, care a urinat pe scenă în timpul concertului, își cere acum scuze: „Știu că sunt idiot, dar nu m-am gândit”

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trapperul ian retinut de politie
Foto: captură video Digi24
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Trapperul care a urinat pe scenă în fața spectatorilor, printre care erau și minori, își cere acum scuze pentru gestul șocant. Artistul spune că nu s-a gândit că sunt copii în public și că a fost o chestiune de impuls.

Trapperul Ian a fost și reținut pentru 24h pentru fapta sa și acum este cercetat sub control judiciar.

Vreau să fie clar o singură chestie: nu am avut niciodată nicio intenție negativă față de oamenii de acolo, față de fanii mei, față de muncă altcuiva. Nu a fost niciodată în capul meu gândul ăsta: hai să mă... pe munca cuiva. O secundă n-a fost treaba de așa ceva, Doamne ferește. Pur și simplu am acționat din impuls. Nu m-am gândit că sunt minori acolo. Pur și simplu nu mi-a venit în cap. Publicul nostru, nu prea mai e alcătuit din minori., Știu că sunt idiot, dar nu m-am gândit. Îmi cer scuze față de oamenii ăștia„, a fost mesajul trapperului Ian.

Editor : S.S.

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