Trei angajate ale Universităţii din Bucureşti, cercetate pentru delapidare: și-ar fi însuşit taxele studenților, 1,6 milioane de lei

Trei angajate ale Universităţii din Bucureşti sunt cercetate pentru delapidare în formă continuată, după ce, în perioada 2022 – 2025, şi-ar fi însuşit taxele achitate de studenţi, în cuantum total de peste 1,6 milioane de lei. Toate trei au fost plasate sub control judiciar.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 anunţă, miercuri, că au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare, fals intelectual, uz de fals şi fals informatic, toate în formă continuată.

„În perioada 2022-2025, inculpatele, având calitatea de salariate ale Universităţii din Bucureşti, în mod repetat, şi-au însuşit pe nedrept taxele achitate de studenţi, în cuantum total de peste 1.600.000 de lei, anulând fără drept chitanţele emise şi omiţând să înscrie aceste operaţiuni în registre şi în aplicaţiile de gestiune”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Procurorii precizează că, la data de 05 noiembrie, au fost efectuate 3 percheziţii domiciliare, la adrese din mun. Bucureşti şi jud. Teleorman.

„În vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a două imobile, evaluate la circa 300.000 de lei, şi asupra conturilor bancare deţinute de inculpate. La data de 06.11.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a solicitat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti luarea măsurii arestului preventiv faţă de două inculpate, pe o durată de 30 de zile, de la data de 06.11.2026 până la data de 05.12.2026 inclusiv, propunere ce a fost respinsă, acestea fiind plasate sub măsura controlului judiciar”, au precizat procurorii.

Faţă de o a treia inculpată a fost luată măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, de la data de 06.11.2026 şi până la data de 04.01.2027 inclusiv.

Cercetările sunt efectuate în continuare de către Brigada de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Editor : Sebastian Eduard