Trei cetățeni pakistanezi au fost declarați indezirabili în România. SRI: Erau într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare

Trei cetățeni pakistanezi au fost declarați indezirabili pentru următorii 10 ani, a anunțat Serviciul Român de Informații (SRI). Aceștia s-ar fi aflat „într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare” și derulau activități considerate drept amenințări la adresa securității naționale.

„În urma informărilor SRI și la sesizarea Pachetului de pe lângă Curtea de Apel București, la data de 10.11.2026, instanța a dispus declararea ca persoane indezirabile pentru România a cetățenilor pakistanezi T.M.A., I.A. și A.M., pentru o perioadă de 10 ani”, potrivit anunțului SRI.

Cei trei au intrat în atenția Serviciului Român de Informații la începutul anului 2026 și „s-au remarcat prin opinii și acțiuni specifice unor persoane aflate într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare”.

Potrivit SRI, ei derulau activități care „constituie amenințări la adresa securității naționale”.

„De asemenea, cei trei își validau și alimentau reciproc ideile radicale, accesând, inclusiv în comun, materiale de propagandă teroristă și conținuturi cu puternic impact emoțional.

Având în vedere aspectele menționate, SRI a acționat în scopul prevenirii materializării amenințărilor la adresa securității naționale, rezultate din prezența și activitățile desfășurate pe teritoriul țării noastre de cei trei cetățeni pakistanezi”, potrivit comunicatului citat.

SRI amintește că are misiunea prioritară de a preveni riscurile și amenințările pe profil antiterorist, cooperând cu instituții din Sistemul Național de Prevenire și Combatere a Terorismului, dar și cu parteneri externi.

Editor : M.G.