Trei muncitori care făceau marcaje rutiere pe A1 au murit după ce au fost loviţi de o cisternă

Trei muncitori care lucrau pe Autostrada 1, în zona Boița din județul Sibiu, au fost loviți de o cisternă marți după-amiază. Oamenii, care făceau marcaje rutiere, au murit. Alte două persoane au fost rănite în accident, dar au refuzat să fie duse de ambulanțe la spital. Traficul rutier pe autostradă a fost blocat pe sensul Deva-Sibiu și deviat pe DN7.

„Pe fondul unor cauze care se vor stabili în urma cercetărilor, şoferul unui ansamblu TIR a lovit 3 bărbaţi (unul de 19 ani, din judeţul Teleorman, şi doi de 20 şi 37 de ani, din judeţul Dâmboviţa) care efectuau marcaje rutiere, angajaţi ai unei societăţi comerciale. Din păcate, impactul a dus la decesul celor trei persoane”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu.

Editor : A.P.