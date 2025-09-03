Live TV

Trei muncitori care făceau marcaje rutiere pe A1 au murit după ce au fost loviţi de o cisternă

Data actualizării: Data publicării:
accident a1
Trei muncitori care făceau marcaje rutiere pe A1 au murit după ce au fost loviţi de o cisternă. Foto: ISU Sibiu

Trei muncitori care lucrau pe Autostrada 1, în zona Boița din județul Sibiu, au fost loviți de o cisternă marți după-amiază. Oamenii, care făceau marcaje rutiere, au murit. Alte două persoane au fost rănite în accident, dar au refuzat să fie duse de ambulanțe la spital. Traficul rutier pe autostradă a fost blocat pe sensul Deva-Sibiu și deviat pe DN7.

„Pe fondul unor cauze care se vor stabili în urma cercetărilor, şoferul unui ansamblu TIR a lovit 3 bărbaţi (unul de 19 ani, din judeţul Teleorman, şi doi de 20 şi 37 de ani, din judeţul Dâmboviţa) care efectuau marcaje rutiere, angajaţi ai unei societăţi comerciale. Din păcate, impactul a dus la decesul celor trei persoane”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
avion
2
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
trenul lui kim jong un
3
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
4
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Ambulanta-1-scaled
5
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
Digi Sport
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Statue of justice,law concept
DNA are 90% dintre dosare „întârziate” în camera preliminară. O...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de...
DNA-Romania-1
DNA face 47 de percheziții în 9 județe privind vânzarea unor mașini...
CHINA BEIJING V DAY COMMEMORATIONS GATHERING (CN)
„China e de neoprit”, asigură președintele Xi Jinping. Paradă...
Ultimele știri
Cum s-a petrecut tragedia din Vaslui, unde un copil a murit electrocutat. Primar: „Nu-mi explic, fizic, ce s-a întâmplat acolo”
Friedrich Merz o contrazice pe Ursula von der Leyen: UE nu decide sprijinul militar pentru Ucraina
Mărturia tânărului pe trotinetă care a accidentat mortal o femeie: „Se grăbea la muncă și, din cauza soarelui, nu văzut victima”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ambulanta 112
Accident grav pe A1 Sibiu-Deva: trei muncitori au fost loviți de un TIR. Victimele, în stare gravă. Traficul este blocat
accident
Tânăr cercetat pentru ucidere din culpă, după ce a lovit cu trotineta o femeie pe o trecere din București. Momentul accidentului
elicopter smurd in zbor
Accident grav pe DN 1D, în județul Prahova. Doi copii au fost răniți: intervine un elicopter SMURD
autostrada soarelui
Accident grav în Mehedinți: două TIR-uri s-au ciocnit pe DN 6. Traficul este complet blocat
Rudy Giuliani
Fostul primar al New York-ului și avocat al lui Trump, Rudy Giuliani, a fost rănit într-un accident de maşină
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. IREAL unde și-a improvizat un 'adăpost' criminalul Andei
Fanatik.ro
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
David Popovici l-a găsit în sfârșit pe omul pe care îl căuta de aproape o lună și despre care spunea: „Vreau...
Adevărul
Ucraina își redefinește securitatea: în locul garanțiilor occidentale – o armată puternică și capacitate...
Playtech
Ardei copţi la borcan, reţeta simplă şi sigură. Rămân proaspeţi toată iarna
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
Novak Djokovic a început să danseze pe teren, la US Open. Mișcările la care nu se aștepta nimeni
Pro FM
Oana Radu și colegul ei din formație, Șerban Balaban, se căsătoresc. Artista, în culmea fericirii: „Va fi cum...
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
Adevarul
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome...
Newsweek
Când se dau pensiile, alocații, indemnizații în septembrie? Ce schimbări sunt la plățile sociale?
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Ridley Scott este „mândru” că a refuzat 20 de milioane de dolari pentru a regiza „Terminator 3”: „Nu pot fi...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...