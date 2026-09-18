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Trei oameni au murit electrocutați în timp ce efectuau lucrări la o cabană dintr-un sat din Apuseni

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Foto: Alexandru Busca/Inquam Photos
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Poliţiştii din Câmpeni efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, după ce 3 oameni au murit electrocutați vineri în timp ce efectuau lucrări de întreţinere la o cabană dintr-un sat din Apuseni. Victimele, cu vârste de 35, 37 şi 54 de ani, erau din judeţul Sălaj.

„La data de 18 septembrie 2026, în jurul orei 11:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Câmpeni au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că în localitatea Valea Verde, judeţul Alba, trei persoane s-ar fi electrocutat. Din cercetările efectuate de poliţiştii deplasaţi la faţa locului, a reieşit că trei bărbaţi, în vârstă de 35, 37 şi 54 de ani, din judeţul Sălaj, în timp ce desfăşurau activităţi de întreţinere a pereţilor exteriori ai unei case de vacanţă, s-ar fi electrocutat şi ar fi căzut la pământ, fiind în stare de inconştienţă. Din nefericire, bărbaţii nu au răspuns manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, fiind declarat decesul acestora”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba.

Potrivit IPJ Alba, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

Cele trei victime s-au electrocutat în Valea Verde, comuna Sohodol, în timpul ce efectuau lucrări de întreţinere la o cabană şi au atins cu o schelă firele de înaltă tensiune. Ele au intrat în stop cardio-respirator, fiind efectuate manevre de resuscitare de un echipaj de prim ajutor şi personalul de pe două ambulanţe ale SAJ Alba.

Ulterior, în zonă s-a deplasat şi un elicopter SMURD.

Editor : A.P.

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