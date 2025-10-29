Live TV

News Alert Trei persoane reținute în dosarul privind explozia blocului din Rahova: un angajat Distrigaz și doi ai firmei private care a intervenit

Data actualizării: Data publicării:
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Apartamente distruse de explozia din Rahova . Foto: Inquam Photos / Pană Tudor

Trei persoane au fost reţinute miercuri seară după percheziţiile care au avut loc în dosarul penal deschis după explozia din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit surselor Digi24 este vorba despre un angajat Distrigaz si doi angajați ai firmei private care a intervenit la bloc. 

ACTUALIZARE 23.00 Potrivit unor surse Digi24, cele trei persoane reținute sunt un angajat Distrigaz si doi angajati ai firmei private care a intervenit la bloc, înainte de explozie. Cei trei sunt bănuiți că nu și-au făcut treaba și nu au detectat cantitatea uriașă de gaz care începuse să se acumuleze în bloc. Tot în această seară a fost audiat și adjunctul furnizorului de gaz, conform acelorași surse.

Încă de la prima oră, au fost și descinderi la furnizorul Distrigaz și la firma chemată să facă reparații înainte de explozie. Între timp sute de bucureșteni evacuați din blocul afectat de explozia din Rahova au primit permisiunea,  miercuri, să intre din nou în case, pentru a își recupera din bunuri, dar și pentru a se pregăti să revină în casele lor, după ce le vor repara. Familiile din scara unde a avut loc explozia așteaptă încă decizia legată de demolare și apoi de reconstrucție.

Știrea inițială. Miercuri, Poliţia Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, a făcut 8 percheziţii domiciliare, la persoane fizice şi jurdice, în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova.

Dintre cele 8 percheziţii, 4 au fost în Bucureşti, 2 în Ilfov şi câte o percheziţie în judeţele Prahova şi Teleorman.

Activităţile vizează ridicarea de documente şi unităţi de stocare.

Şase persoane urmau să fie duse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pentru continuarea cercetărilor.

În urma exploziei, soldate cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 15, Poliţia Română şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au derulat mai multe activităţi, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la faţa locului şi audierea unor persoane.

Dosarul deschis în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar până acum cercetările s-au desfăşurat in rem.

Citește și:

Anchetatorii au stabilit epicentrul exploziei din Rahova. „Corpul de clădire este impropriu pentru locuit”

VIDEO Poveștile animăluțelor salvate după explozia din Rahova. Peste 30 de suflete au fost recuperate de voluntari printr-o metodă inedită

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
4
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu, despre lupta pentru Primăria Capitalei: „Mă aștept la...
cladirea parlamentului german
Reacția Germaniei la reducerea contingentului american din România...
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu critică Guvernul privind comunicarea pe subiectul...
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
Congresul SUA se opune deciziei de retragere a brigăzii rotative din...
Ultimele știri
Rogobete: Pe site-ul ministerului, personalul medical va putea sesiza ce nu merge, abuzuri, comportamente inadecvate ale şefilor
Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping ar putea schimba cursul războiului din Ucraina: Fără China, Rusia nu este deloc un subiect
La 10 ani de la Colectiv, încă funcționăm fără autorizații la incendiu. Ce explicații dă Ciprian Ciucu
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Anchetatorii au stabilit epicentrul exploziei din Rahova. „Corpul de clădire este impropriu pentru locuit”
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Noi percheziții în dosarul exploziei din Rahova. Surse: Este vizat și sediul Distrigaz. Trei persoane au fost reținute
pisici salvate din blocul din rahova
Poveștile animăluțelor salvate după explozia din Rahova. Peste 30 de suflete au fost recuperate de voluntari printr-o metodă inedită
bloc afectat de explozie in rahova
Explozia din Rahova: majoritatea celor afectați pot reveni în casele lor. Programul după care se va face accesul controlat
Explozie în Rahova.
Ajutoare pentru locatarii afectați de explozia din Rahova: 51 de familii au primit câte 1.500 de lei de la Primăria Capitalei
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
La 44 de ani, soția lui Cristi Borcea a făcut anunțul și a răspuns la marea întrebare: „Vine bebelușul?”
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău
militari in poligonul de la cincu
Apărarea flancului estic va rămâne „robustă”, dă asigurări Franţa, după ce SUA au anunțat retragerea a sute...
Playtech
Un simplu şurub, secretul pentru a nu mai auzi zgomotele vecinilor. Cum funcţionează trucul
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Consultări între candidatul la șefia Guvernului moldovean și partide. Care dintre ele refuză să-și dea votul...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”