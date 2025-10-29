Trei persoane au fost reţinute miercuri seară după percheziţiile care au avut loc în dosarul penal deschis după explozia din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit surselor Digi24 este vorba despre un angajat Distrigaz si doi angajați ai firmei private care a intervenit la bloc.

ACTUALIZARE 23.00 Potrivit unor surse Digi24, cele trei persoane reținute sunt un angajat Distrigaz si doi angajati ai firmei private care a intervenit la bloc, înainte de explozie. Cei trei sunt bănuiți că nu și-au făcut treaba și nu au detectat cantitatea uriașă de gaz care începuse să se acumuleze în bloc. Tot în această seară a fost audiat și adjunctul furnizorului de gaz, conform acelorași surse.

Încă de la prima oră, au fost și descinderi la furnizorul Distrigaz și la firma chemată să facă reparații înainte de explozie. Între timp sute de bucureșteni evacuați din blocul afectat de explozia din Rahova au primit permisiunea, miercuri, să intre din nou în case, pentru a își recupera din bunuri, dar și pentru a se pregăti să revină în casele lor, după ce le vor repara. Familiile din scara unde a avut loc explozia așteaptă încă decizia legată de demolare și apoi de reconstrucție.

Știrea inițială. Miercuri, Poliţia Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, a făcut 8 percheziţii domiciliare, la persoane fizice şi jurdice, în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova.

Dintre cele 8 percheziţii, 4 au fost în Bucureşti, 2 în Ilfov şi câte o percheziţie în judeţele Prahova şi Teleorman.

Activităţile vizează ridicarea de documente şi unităţi de stocare.

Şase persoane urmau să fie duse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pentru continuarea cercetărilor.

În urma exploziei, soldate cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 15, Poliţia Română şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au derulat mai multe activităţi, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la faţa locului şi audierea unor persoane.

Dosarul deschis în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar până acum cercetările s-au desfăşurat in rem.

